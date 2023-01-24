В ходе спецоперации на Украине погиб Ильнур Хисамутдинов из Башкирии

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В ходе специальной военное операции на Укриане погиб уроженец села Кенгер-Менеуз Ильнур Хисамутдинов. Как сообщает в своих социальных сетях глава Бижбулякского района Артур Зарипов, ранее информация о гибели мужчины появлялась в раде чатов.
- Мы до конца не верили в это, и надеялись что это возможно ошибка или не достоверная информация. Но к сожалению, вчера пришло официальное извещение, - пишет Артур Зарипов.
Так, прощание состоится в ближайшее время, а похоронят Ильнура Хисамутдинова в родном селе.