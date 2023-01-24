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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

В ходе спецоперации на Украине погиб Ильнур Хисамутдинов из Башкирии

Сегодня, 15:42
Об этом сообщает глава Бижбулякского района.

В ходе специальной военное операции на Укриане погиб уроженец села Кенгер-Менеуз Ильнур Хисамутдинов. Как сообщает в своих социальных сетях глава Бижбулякского района Артур Зарипов, ранее информация о гибели мужчины появлялась в раде чатов. 

- Мы до конца не верили в это, и надеялись что это возможно ошибка или не достоверная информация. Но к сожалению, вчера пришло официальное извещение, - пишет Артур Зарипов. 

Так, прощание состоится в ближайшее время, а похоронят Ильнура Хисамутдинова в родном селе. 

Фото: Артур Зарипов // vk.com
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