В Башкирии похоже не хотят платить за полеты чиновников на вертолете

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Published Сегодня, 06:51
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В декабре прошлого года арбитраж суд Тюменской области частично удовлетворил иск АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги», взыскивавшего 198,8 млн рублей с республиканского Фонда социальных целевых программ. Суд постановил, что Фонд должен выплатить компании 161,4 млн рублей долга, а кроме того проценты за пользование коммерческим кредитом и за пользование чужими денежными средствами – в общей сложности почти 178 млн рублей. Фонд с этим решением не согласился и направил апелляционную жалобу. В настоящее время дело направлено в вышестоящий суд. Детали жалобы в картотеке арбитражных дел не раскрываются.
Как ранее сообщал Mkset, в январе из решения суда стали известны детали этого спора: «Ютэйр» заключил договор на авиационное обслуживание с Фондом социальных целевых программ и ГКУ «Транспортное управление». Вероятно, вертолетные услуги заказывались для высших чиновников Башкирии, а оплачивать их по договоренностям должен бы Фонд.
Стоимость летного часа составляла 234 910 рублей, заказчик должен был оплачивать не менее 50 летных часов в месяц независимо от того, воспользовался ли он услугами.
Известно, что с марта 2021 года по апрель 2022 года чиновники, по подсчетам «Ютэйр», налетали на 171,5 млн рублей. В среднем на полеты тратили 12,2 млн рублей в месяц.
В декабре «ЮТэйр — Вертолетные услуги» подали еще один иск к Фонду о взыскании 72,3 млн рублей. К участию в деле в качестве третьего лица привлекли ГКУ «Транспортное управление РБ». Вероятно, иск также связан с задолженностью по оплате чиновничьих перелетов. Предварительное заседание по этому делу назначено на 30 января.
Глава Башкирии Радий Хабиров летает на вертолете VIP-класса, который для него приобрело АО «Региональный фонд» за 430 млн рублей.