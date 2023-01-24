В Башкирии похоже не хотят платить за полеты чиновников на вертолете

В декабре прошлого года арбитраж суд Тюменской области частично удовлетворил иск АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги», взыскивавшего 198,8 млн рублей с республиканского Фонда социальных целевых программ. Суд постановил, что Фонд должен выплатить компании 161,4 млн рублей долга, а кроме того проценты за пользование коммерческим кредитом и за пользование чужими денежными средствами – в общей сложности почти 178 млн рублей. Фонд с этим решением не согласился и направил апелляционную жалобу. В настоящее время дело направлено в вышестоящий суд. Детали жалобы в картотеке арбитражных дел не раскрываются.