В Башкирии подросток попал под колеса скоростного пассажирского поезда

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Подросток попал под колеса пассажирского поезда «Оренбург-Уфа» в Куюргазинском районе республики. ОБ этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на на источник в экстренных службах.
Сообщается, что у 15-летнего парня диагностирован перелом свода черепа. Подростка экстренно доставили в реанимационное отделение больницы Кумертау. На тот момент медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.
За комментарием о состоянии здоровья пострадавшего Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрва. Мы опубликуем ответ сразу после получения.