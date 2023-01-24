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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

В Башкирии подросток попал под колеса скоростного пассажирского поезда

Сегодня, 08:58
Фото: 1MI
Подростка в крайне тяжелом состоянии экстренно доставили в реанимационное отделение

Подросток попал под колеса пассажирского поезда «Оренбург-Уфа» в Куюргазинском районе республики. ОБ этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на на источник в экстренных службах.

Сообщается, что у 15-летнего парня диагностирован перелом свода черепа. Подростка экстренно доставили в реанимационное отделение больницы Кумертау. На тот момент медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.

За комментарием о состоянии здоровья пострадавшего Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрва. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

#Азамат Нухов#Происшествия
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