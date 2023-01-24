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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Минздраве рассказали о ситуации с новым штаммом коронавируса «кракен» в Башкирии

Сегодня, 12:05
Фото: 1MI
Данные статистики озвучили в региональном Минздраве

В ходе прямого эфира ЦУР Башкортостан заместитель министра здравоохранения Елена Галимуллина ответила на вопрос, не было ли зарегистрировано в Башкирии случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кракен».

По словам Галимуллиной, на данный момент новый штамм не был выявлен среди граждан, больных коронавирусом. При этом отмечается, что у жителей республики диагностируется штамм «омикрон», а также ОРВИ.

Напомним, что «кракен» представляет собой «рекомбинантную» подлинию штамма «омикрон». Его главной отличительной чертой специалисты называют скорость распространения, которая существенно выше, чем у предыдущих штаммов.

В региональном Роспотребнадзоре также назвали категории граждан, которые входят в группу риска по заболеваемости. Среди них дети, пенсионеры и сотрудники сферы обслуживания, которой на постоянной основе контактируют с большим количеством людей.

 

#Азамат Нухов#Общество
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