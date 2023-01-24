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Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Сколько будет стоить проезд в Башкирии в 2023 году

Сегодня, 10:48
Фото: 1MI
Об этом сообщили в Госкомитет по тарифам Башкирии.

Стали известны тарифы на проезд в общественном транспорте Башкирии в 2023 году. Как Mkset сообщили в Госкомитете по тарифам, пересмотр предельной максимальной цены для регулярных перевозок пассажиров в общественном транспорте в текущем году пересматриваться не будет. Так, тарифы остаются на уровне, установленном в марте 2022 года.

В частности, оплата проезда транспортной картой, бессрочными пластиковыми картами и при помощи транспортного приложения не может превышать 28 рублей, а при оплате наличными или банковскими картами — 33 рубля.

Тариф на проезд пассажиров в автобусах, работающих в полуэкспрессном (скором) и экспрессном режимах движения, а также тариф на проезд в автобусах, следующих по специальным автобусным маршрутам регулярных перевозок, составит в 2023 году 40 рублей.

 

#Элина Сайфранова
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