Сколько будет стоить проезд в Башкирии в 2023 году

Стали известны тарифы на проезд в общественном транспорте Башкирии в 2023 году. Как Mkset сообщили в Госкомитете по тарифам, пересмотр предельной максимальной цены для регулярных перевозок пассажиров в общественном транспорте в текущем году пересматриваться не будет. Так, тарифы остаются на уровне, установленном в марте 2022 года.