Сколько будет стоить проезд в Башкирии в 2023 году

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Стали известны тарифы на проезд в общественном транспорте Башкирии в 2023 году. Как Mkset сообщили в Госкомитете по тарифам, пересмотр предельной максимальной цены для регулярных перевозок пассажиров в общественном транспорте в текущем году пересматриваться не будет. Так, тарифы остаются на уровне, установленном в марте 2022 года.
В частности, оплата проезда транспортной картой, бессрочными пластиковыми картами и при помощи транспортного приложения не может превышать 28 рублей, а при оплате наличными или банковскими картами — 33 рубля.
Тариф на проезд пассажиров в автобусах, работающих в полуэкспрессном (скором) и экспрессном режимах движения, а также тариф на проезд в автобусах, следующих по специальным автобусным маршрутам регулярных перевозок, составит в 2023 году 40 рублей.