“Роскосмос” планирует развернуть Российскую орбитальную станцию в 2027 году

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Данную информацию он озвучил в российской столице во время пленарного заседания Королёвских чтений.
Согласно данным, предоставленным ТАСС, Борисов заявил о намерении создания независимой системы для пилотируемых запусков кораблей на низкую околоземную орбиту. Российская орбитальная станция, ввести в эксплуатацию которую планируется в 2027 году, станет главной частью этой системы, пишет Russian.rt.com.
Известно, что РКК «Энергия», являющаяся частью «Роскосмоса», презентовала макет российской орбитальной станции в ходе проведения форума «Армия-2022».