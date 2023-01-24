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Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

“Роскосмос” планирует развернуть Российскую орбитальную станцию в 2027 году

Сегодня, 16:36
По заявлению Юрия Борисова, генерального директора «Роскосмоса», Российскую орбитальную станцию планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Данную информацию он озвучил в российской столице во время пленарного заседания Королёвских чтений.

Согласно данным, предоставленным ТАСС, Борисов заявил о намерении создания независимой системы для пилотируемых запусков кораблей на низкую околоземную орбиту. Российская орбитальная станция, ввести в эксплуатацию которую планируется в 2027 году, станет главной частью этой системы, пишет Russian.rt.com.

Известно, что РКК «Энергия», являющаяся частью «Роскосмоса», презентовала макет российской орбитальной станции в ходе проведения форума «Армия-2022».

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