“Роскосмос” планирует развернуть Российскую орбитальную станцию в 2027 году

Согласно данным, предоставленным ТАСС, Борисов заявил о намерении создания независимой системы для пилотируемых запусков кораблей на низкую околоземную орбиту. Российская орбитальная станция, ввести в эксплуатацию которую планируется в 2027 году, станет главной частью этой системы, пишет Russian.rt.com.