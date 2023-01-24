Прокуратура призывает присяжных признать Фургала организатором убийств

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Информация предоставлена ТАСС.
Слушание проводится подмосковным Люберецким судом на выезде в Мособлсуд с привлечением присяжных, пишет Russian.rt.com.
Летом 2020 года задержание Фургала было осуществлено по подозрению в убийствах бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в его причастности к попытке убийства предпринимателя Александра Смольского. Фургал отрицает свою причастность к перечисленным преступлениям.