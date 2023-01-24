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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Прокуратура призывает присяжных признать Фургала организатором убийств

Сегодня, 15:44
Государственное обвинение обратилось к присяжным с призывом признать вину Сергея Фургала, экс-губернатора Хабаровского края, и прочих участников дела в убийствах и покушениях на представителей бизнеса.

Информация предоставлена ТАСС.

Слушание проводится подмосковным Люберецким судом на выезде в Мособлсуд с привлечением присяжных, пишет Russian.rt.com.

Летом 2020 года задержание Фургала было осуществлено по подозрению в убийствах бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в его причастности к попытке убийства предпринимателя Александра Смольского. Фургал отрицает свою причастность к перечисленным преступлениям.

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