Прокуратура призывает присяжных признать Фургала организатором убийств

Летом 2020 года задержание Фургала было осуществлено по подозрению в убийствах бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в его причастности к попытке убийства предпринимателя Александра Смольского. Фургал отрицает свою причастность к перечисленным преступлениям.