На Учалинском подземном руднике отремонтировали шахтный ствол

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Работы провели на нижнем ярусе в отметке 550 м. или, как его еще называют, ярусе втулок, где происходит фиксация канатов гибкой армировки ствола. По проводниковым канатам в стволе перемещаются подъемные сосуды — скипы.
— Ярус втулок необходим для надежной фиксации проводниковых канатов, чтобы они были натянуты как струна. При деформации яруса втулок у проводниковых канатов начинаются отклонения, появляютсяриски повреждения направляющих вкладышей скипа, а также жестких проводников, что влечет за собой ремонтные работы и простой ствола. Поэтому ствол регулярно подвергается тщательному осмотру и, по необходимости, ремонту не реже одного раза в год, — пояснил главный механик Учалинского подземного рудника Александр Сиражитдинов.
Для предотвращения выхода из строя шахтного ствола руководством и специалистами Учалинского подземного рудника был разработан проект организации работ по ремонту армировки. Работы выполнены силами ремонтного и технологического персонала подземного участка эксплуатации и ремонта стационарного оборудования № 10 под контролем службы главного механика рудника.
За четверо суток непрерывного графика рабочие полностью заменили металлоконструкцию яруса втулок. Свой вклад в замену армировки внесли и работники ремонтно-механического цеха, изготовившие «стульчики» под расстрельные и промежуточные балки, а также втулочные фиксаторы.
Во время проведения ремонтных работ ствол шахты «Скиповая» не эксплуатировался, выдача руды и породы осуществлялась только по транспортному наклонному съезду автосамосвалами. После запуска по завершению ремонта ствол вернулся к прежнему режиму работы с плановой производительностью.