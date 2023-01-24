На Учалинском подземном руднике отремонтировали шахтный ствол

— Ярус втулок необходим для надежной фиксации проводниковых канатов, чтобы они были натянуты как струна. При деформации яруса втулок у проводниковых канатов начинаются отклонения, появляютсяриски повреждения направляющих вкладышей скипа, а также жестких проводников, что влечет за собой ремонтные работы и простой ствола. Поэтому ствол регулярно подвергается тщательному осмотру и, по необходимости, ремонту не реже одного раза в год, — пояснил главный механик Учалинского подземного рудника Александр Сиражитдинов.