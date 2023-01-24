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Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

На Учалинском подземном руднике отремонтировали шахтный ствол

Сегодня, 05:27
Фото: УГОК
На Учалинском подземном руднике произвели плановый ремонт армировки ствола шахты «Скиповая», по которому выдают руду и породу на поверхность.

Работы провели на нижнем ярусе в отметке 550 м. или, как его еще называют, ярусе втулок, где происходит фиксация канатов гибкой армировки ствола. По проводниковым канатам в стволе перемещаются подъемные сосуды — скипы.

— Ярус втулок необходим для надежной фиксации проводниковых канатов, чтобы они были натянуты как струна. При деформации яруса втулок у проводниковых канатов начинаются отклонения, появляютсяриски повреждения направляющих вкладышей скипа, а также жестких проводников, что влечет за собой ремонтные работы и простой ствола. Поэтому ствол регулярно подвергается тщательному осмотру и, по необходимости, ремонту не реже одного раза в год, — пояснил главный механик Учалинского подземного рудника Александр Сиражитдинов.

Фото: УГОК

Для предотвращения выхода из строя шахтного ствола руководством и специалистами Учалинского подземного рудника был разработан проект организации работ по ремонту армировки. Работы выполнены силами ремонтного и технологического персонала подземного участка эксплуатации и ремонта стационарного оборудования № 10 под контролем службы главного механика рудника.

За четверо суток непрерывного графика рабочие полностью заменили металлоконструкцию яруса втулок. Свой вклад в замену армировки внесли и работники ремонтно-механического цеха, изготовившие «стульчики» под расстрельные и промежуточные балки, а также втулочные фиксаторы.

Во время проведения ремонтных работ ствол шахты «Скиповая» не эксплуатировался, выдача руды и породы осуществлялась только по транспортному наклонному съезду автосамосвалами. После запуска по завершению ремонта ствол вернулся к прежнему режиму работы с плановой производительностью.

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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