Лишившийся ног блогер из Уфы Рустам Набиев покорил гору Аконкагуа

Напомним, что в декабре Рустам Набиев покорил Килиманджаро-5895м, однако, далось это ему нелегко — он даже думал, что может погибнуть. В частности, после спуска у мужчины резко поднялась температура и начались острые боли в животе. К счастью врачам удалось стабилизировать состояние и уже через 4 часа Рустама Набиева из клиники отпустили в отель.