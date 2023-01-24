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Posted Сегодня, 19:38

Published Сегодня, 19:38

Modified Сегодня, 19:40

Updated Сегодня, 19:40

Лишившийся ног блогер из Уфы Рустам Набиев покорил гору Аконкагуа

Сегодня, 19:38
Фото: Набиевы тут // telegram
Ранее альпинист едва не погиб после того, как покорил гору Килиманджаро.

Блогер и советник мэра Уфы Рустам Набиев на руках покорил свою шестую гору. Об этом мужчина сообщил сегодня, 24 января, в своих социальных сетях.

Известно, что покорил Набиев высшую точку Южной Америки, а именно гору Аконкануа в Аргентине. Само восхождение состоялось 22 января.

Как  рассказывает мужчина, «финальный штурм» горы с третьего лагеря и обратный спуск заняли у него 25 часов «без сна, еды, в движении на пути к своей цели, не поворачиваясь и не оглядываясь назад».

— Сейчас внутри меня полное опустошение. Непонятное состояние, хочется плакать, выпустить все эмоции. Вы даже не представляете, насколько это было тяжело. Тяжело это просто слово, тяжело -  не передать словами, — пишет Рустам Набиев в своем телеграм-канале.

Напомним, что в декабре Рустам Набиев покорил Килиманджаро-5895м, однако, далось это ему нелегко — он даже думал, что может погибнуть. В частности, после спуска у мужчины резко поднялась температура и начались острые боли в животе. К счастью врачам удалось стабилизировать состояние и уже через 4 часа Рустама Набиева из клиники отпустили в отель.

Лишившийся ног советник мэра Уфы Рустам Набиев едва не погиб покорив Килиманджаро
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#Элина Сайфранова
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