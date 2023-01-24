mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Власти разъяснили, как IT-специалистам Башкирии подать заявку на отсрочку от призыва

Сегодня, 08:11
Фото: 1MI
Алгоритм действий специалистов сферы IT опубликовал портал Объясняем.Башкортостан.

Подать заявку на получение отсрочки от срочного призыва, который весной начнется в России и в Башкирии, с недавних пор могут сами специалисты, работающие в сфере информационных технологий, ранее сделать это мог работодатель.

Прием заявок от желающих получить отсрочку через портал Госуслуги начался уже вчера, 23 января. Порядок действий претендента на отсрочку выглядит следующим образом:

IT-специалист в период с 23 января по 6 февраля подать заявление на портале Госуслуги в специальном разделе

Если учетной записи у специалиста нет, то за него заявление может сделать компания, где он трудится

Заявление появится как на портале, так и в личном кабинете у руководства

В срок до 9 февраля 2023 года  компания проверяет указанные претендентами на отсрочку данные и также через Госуслуги направляет списки в Минцифры. Их количество от организации не ограничится.

Минцифры в свою очередь до 1 марта 2023 года должно передать списки в Министерство Обороны и с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке.

Однако не каждый IT-специалист может претендовать на отсрочку от призыва, для этого необходимо соответствовать ряду критериев, а именно быть гражданином РФ в возрасте от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору на полной занятости, иметь высшее образование из перечня и работать именно в аккредитованной компании. Среди условий и то, что компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, то работодателю нужно убедиться, что он устроился на работу в течение года после окончания учёбы.

Путин заявил о возможной отсрочке от армии для работников ОПК
Узнать подробнее
#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Мечеть «Ар-Рахим»: что будет дальше с самым известным долгостроем Башкирии
Сегодня, 10:13
Жители Башкирии считают, что мэр Агидели должен извиниться за слово «заткнитесь!»
Сегодня, 03:24
Доработкой закона о запрете чайлдфри займется депутат Госдумы от Башкирии Аиткулова
Сегодня, 06:20
Лишившись пальцев, белоречанин Ильфат Жигануров учит вставать с колен особенных людей
1 ноября 2022, 09:11
Сколько будет стоить проезд в Башкирии в 2023 году
Сегодня, 10:48
Советник главы Башкирии из зоны СВО сделал важное заявление
Вчера, 12:25