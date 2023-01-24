Власти разъяснили, как IT-специалистам Башкирии подать заявку на отсрочку от призыва

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:19
Подать заявку на получение отсрочки от срочного призыва, который весной начнется в России и в Башкирии, с недавних пор могут сами специалисты, работающие в сфере информационных технологий, ранее сделать это мог работодатель.
Прием заявок от желающих получить отсрочку через портал Госуслуги начался уже вчера, 23 января. Порядок действий претендента на отсрочку выглядит следующим образом:
IT-специалист в период с 23 января по 6 февраля подать заявление на портале Госуслуги в специальном разделе
Если учетной записи у специалиста нет, то за него заявление может сделать компания, где он трудится
Заявление появится как на портале, так и в личном кабинете у руководства
В срок до 9 февраля 2023 года компания проверяет указанные претендентами на отсрочку данные и также через Госуслуги направляет списки в Минцифры. Их количество от организации не ограничится.
Минцифры в свою очередь до 1 марта 2023 года должно передать списки в Министерство Обороны и с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке.
Однако не каждый IT-специалист может претендовать на отсрочку от призыва, для этого необходимо соответствовать ряду критериев, а именно быть гражданином РФ в возрасте от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору на полной занятости, иметь высшее образование из перечня и работать именно в аккредитованной компании. Среди условий и то, что компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, то работодателю нужно убедиться, что он устроился на работу в течение года после окончания учёбы.