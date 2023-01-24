Власти разъяснили, как IT-специалистам Башкирии подать заявку на отсрочку от призыва

Однако не каждый IT-специалист может претендовать на отсрочку от призыва, для этого необходимо соответствовать ряду критериев, а именно быть гражданином РФ в возрасте от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору на полной занятости, иметь высшее образование из перечня и работать именно в аккредитованной компании. Среди условий и то, что компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, то работодателю нужно убедиться, что он устроился на работу в течение года после окончания учёбы.