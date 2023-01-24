Госавтоинспекция назвала самые опасные перекрестки в Уфе

В Госавтоинспекции Уфа обнародовали список самых травмоопасных и рисковых перекрестков города, где по итогам минувшего 2022 года произошло больше всего происшествий, в которых страдали, то есть получали травмы граждане. Сейчас в Уфе проходит профилактическая акция ведомства «Перекресток», к ней в ведомстве и приурочили данные о самых опасных перекрестках города, где следует проявлять особую осторожность. На протяжении недели инспекторы будут утром и вечером нести службу на этих участках. Примечательно, что по итогам 2022 года количество ДТП по вине водителей возросло на 12%.