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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Госавтоинспекция назвала самые опасные перекрестки в Уфе

Сегодня, 05:03
Фото: 1MI
На 14 городских перекрестках города самый высокий риск получить травму.

В Госавтоинспекции Уфа обнародовали список самых травмоопасных и рисковых перекрестков города, где по итогам минувшего 2022 года произошло больше всего происшествий, в которых страдали, то есть получали травмы граждане. Сейчас в Уфе проходит профилактическая акция ведомства «Перекресток», к ней в ведомстве и приурочили данные о самых опасных перекрестках города, где следует проявлять особую осторожность. На протяжении недели инспекторы будут утром и вечером нести службу на этих участках. Примечательно, что по итогам 2022 года количество ДТП по вине водителей возросло на 12%.

В Уфе оказалось 14 потенциально опасных перекрестков, среди них

  • Перекресток  улиц М.Жукова — Б.Бикбая;
  • Перекрестках улиц Вологодского — Интернациональная;
  • Перекресток улиц Кольцевая — А. Невского;
  • Перекресток улиц Первомайская — Невского;
  • Перекресток улиц Сипайловская — Б.Бикбая;
  • Перекресток улиц Пархоменко — бульвар Ибрагимова.

Остальные «рисковые» перекрестки в ведомстве не назвали.

#Город#Ирина Деревянчук
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