Глава Минобороны утвердил приказ, определяющий порядок соцвыплат мобилизованным

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Согласно приказу Министерства обороны ежемесячные выплаты мобилизованным гражданам производятся со дня назначения их на воинскую должность до дня освобождения с нее включительно.
Если мобилизованный гражданин заключил контракт, выплаты производятся до дня его вступления в силу.
Размер социальной выплаты за неполный календарный месяц определяется пропорционально количеству дней, которые гражданин отслужил в течение этого месяца.
Согласно документу, социальная выплата начисляется одновременно с выплатой военнослужащему довольствия за текущий месяц, а в декабре — до 25 числа.