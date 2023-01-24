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Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Глава Минобороны утвердил приказ, определяющий порядок соцвыплат мобилизованным

Сегодня, 03:53
Фото: 1MI
Сергей Шойгу утвердил документ, который ясно дает понять каким образом начисляется и когда приходит выплата.

Согласно приказу Министерства обороны ежемесячные выплаты мобилизованным гражданам производятся со дня назначения их на воинскую должность до дня освобождения с нее включительно.

Если мобилизованный гражданин заключил контракт, выплаты производятся до дня его вступления в силу.

Размер социальной выплаты за неполный календарный месяц определяется пропорционально количеству дней, которые гражданин отслужил в течение этого месяца.

Согласно документу, социальная выплата начисляется одновременно с выплатой военнослужащему довольствия за текущий месяц, а в декабре — до 25 числа.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Мобилизация
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