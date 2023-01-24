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Posted Сегодня, 20:30

Published Сегодня, 20:30

Modified Сегодня, 20:31

Updated Сегодня, 20:31

Эллардайс близок к возвращению в «Эвертон»

Сегодня, 20:30
Фото: pxhere.com
Сэм Эллардайс является кандидатом на должность главного тренера «Эвертона».

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылающийся на инсайдера Николо Скира.

 

Отмечается, что спустя полтора года без клуба «Большой Сэм» может вернуться к работе. 

 

Сообщается, что «ирискам» подходит 68-летний специалист в нынешней ситуации. Накануне пост главного тренера клуба АПЛ покинул Фрэнк Лэмпард.

 

Напомним, что Эллардайс известен по своей работе в сборной Англии, а также в «Вест Бромвиче», «Вест Хэме и «Кристал Пэлас».

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