Эллардайс близок к возвращению в «Эвертон»

Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
Modified Сегодня, 20:31
Updated Сегодня, 20:31
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылающийся на инсайдера Николо Скира.
Отмечается, что спустя полтора года без клуба «Большой Сэм» может вернуться к работе.
Сообщается, что «ирискам» подходит 68-летний специалист в нынешней ситуации. Накануне пост главного тренера клуба АПЛ покинул Фрэнк Лэмпард.
Напомним, что Эллардайс известен по своей работе в сборной Англии, а также в «Вест Бромвиче», «Вест Хэме и «Кристал Пэлас».