Эксперты фонда "Компас" и ученые ДГУ выясняют причину гибели тюленей в Каспии

Впрочем, промежуточные результаты уже имеются. Об этом сообщил руководитель Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев. По данным анализа, погибшие тюлени были заражены птичьим гриппом. Директор института подчеркнул, что исследования будут продолжаться, пока не станет известна достоверная причина смерти животных.