Эксперты фонда "Компас" и ученые ДГУ выясняют причину гибели тюленей в Каспии

Posted Сегодня, 19:49
Published Сегодня, 19:49
Modified Сегодня, 19:49
Updated Сегодня, 19:49
Эксперты экологического фонда «Компас» вместе с учеными Дагестанского государственного университета (ДГУ) взяли на себя миссию по спасению ластоногих.
Фонд «Компас» делегировал группу специалистов в Махачкалу. Во время этого визита обсудили разработку комплексной программы изучения каспийских тюленей. Главная цель ученых – остановить сокращение популяции этого животного, которое, напомним, занесено в Красную книгу.
В рамках реализации программы ученые планируют оценить состояние нерп в различных секторах моря, а главное - установить причины сокращения их популяции. Кроме того, будет сформирована группа волонтеров. Добровольцы возьмут на себя мониторинг акватории и прибрежной полосы.
В скором будущем на базе аквакомплекса ДГУ планируют создать Международный центр изучения и реабилитации тюленя. В центр будут доставлять раненых и больных животных.
Академик РАН, доктор биологических наук Вячеслав Рожнов сообщил, что на каспийском побережье все еще продолжают находить мертвых тюленей.
«Мы собрали большое количество материала, когда был большой выброс тюленей, надо продолжать исследовать материалы в лабораториях, чтобы понять причины. Гипотез много», - рассказал эксперт.
Впрочем, промежуточные результаты уже имеются. Об этом сообщил руководитель Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев. По данным анализа, погибшие тюлени были заражены птичьим гриппом. Директор института подчеркнул, что исследования будут продолжаться, пока не станет известна достоверная причина смерти животных.
В свою очередь, эксперт «Компаса» Владимир Лифантьев отметил, что такие происшествия необходимо придавать широкой огласке. Сотрудник фонда пояснил, что это является одним из ключевых условий развития расследования, а также предотвращения подобных случаев в будущем.
В рамках визита директор «Компаса» Татьяна Ковалева и ректор ДГУ Муртазали Рабаданов подписали договор о сотрудничестве.
«Мы приехали независимой делегацией, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Объединились с представителями РАН, ДГУ и местными активистами, чтобы обменяться информацией», - рассказала руководитель фонда.
Специалисты «Компаса» посетили аквакомплекс ДГУ и встретились со студентами, а также профессорско-преподавательским составом вуза.