Эксперт прокомментировал популярность у россиян мессенджера Telegram

По словам Клименко, WhatsApp меньше работает с комьюнити, тогда как создатель Telegram Павел Дуров целенаправленно продвигает свой продукт от мессенджера в сторону соцсетей, благодаря чему Telegram в России больше воспринимается как мессенджер с социальными свойствами — чат-ботами, каналами, комментариями и лайками. Он принял в себя всё запрещенное и активно развивается, подчеркнул эксперт.