Эксперт прокомментировал популярность у россиян мессенджера Telegram

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Он пояснил, что именно блокировкой этих двух соцсетей объясняется выход Telegram на первое место рейтинга активности пользователей в минувшем году, так как в ныне популярный мессенджер перешла аудитория, отказавшаяся от ведения аккаунтов в соцсетях компании Meta** и не пожелавшая переходить во «ВКонтакте», пишет Pravda.Ru.
По словам Клименко, WhatsApp меньше работает с комьюнити, тогда как создатель Telegram Павел Дуров целенаправленно продвигает свой продукт от мессенджера в сторону соцсетей, благодаря чему Telegram в России больше воспринимается как мессенджер с социальными свойствами — чат-ботами, каналами, комментариями и лайками. Он принял в себя всё запрещенное и активно развивается, подчеркнул эксперт.
Он также напомнил, что Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессенджером, однако запрета на его использование нет — по мнению владельца LiveInternet, повод для беспокойства появится в случае, если будет введена блокировка YouTube.
* Социальные сети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.