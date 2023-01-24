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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Эксперт прокомментировал популярность у россиян мессенджера Telegram

Сегодня, 07:12
Фото: 1MI
Владелец компании LiveInternet Герман Клименко заявил, что Telegram — технологичный мессенджер, который получил огромные возможности для развития благодаря запрету в России социальных сетей Instagram* и Facebook*.

Он пояснил, что именно блокировкой этих двух соцсетей объясняется выход Telegram на первое место рейтинга активности пользователей в минувшем году, так как в ныне популярный мессенджер перешла аудитория, отказавшаяся от ведения аккаунтов в соцсетях компании Meta** и не пожелавшая переходить во «ВКонтакте», пишет Pravda.Ru.

По словам Клименко, WhatsApp меньше работает с комьюнити, тогда как создатель Telegram Павел Дуров целенаправленно продвигает свой продукт от мессенджера в сторону соцсетей, благодаря чему Telegram в России больше воспринимается как мессенджер с социальными свойствами — чат-ботами, каналами, комментариями и лайками. Он принял в себя всё запрещенное и активно развивается, подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессенджером, однако запрета на его использование нет — по мнению владельца LiveInternet, повод для беспокойства появится в случае, если будет введена блокировка YouTube. 

* Социальные сети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

#Общество
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