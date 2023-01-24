Cуд перенес рассмотрение дела о признании крупного застройщика из Башкирии банкротом

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Рассмотрение судебного дело о признании ФСК «Архстройинвестиции» банкротом состоится в марте 2023 года. Данные следуют из картотеки Арбитражного суда РБ.
Ранее сообщалось, что первое судебное заседание должно было состояться еще 23 января. Известно, что коллективное заявление было принято судом ещё в ноябре 2022 года, также суд постановил начать производство по данному факту.
Строительная компания принадлежит экс-депутату Курултая республики шестого созыва, член партии «Единая Россия» Вячеслав Андреев. В апреле 2022 года Андреев досрочно сложил с себя депутатские полномочия и по собственному желанию покинул региональное Госсобрание.
ФСК «Архстройинвестиции» является застройщиком жилого комплекса «Цветы Башкирии», близ которого в настоящий момент строится уфимский хоспис. Однако не все местные жители остались довольны данной инициативой. Так, по мнению некоторых, размещение хосписа в непосредственной близости от активно застраиваемого микрорайона может негативно сказаться на «психологическом здоровье беременных женщин и молодых мам».
Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых объектов. Наряду с ЖК «Цветы Башкирии», компания также занималась строительством ЖК «8 марта», «Планета», «Панорама», «Купеческий» и других. В девяностые и нулевые года компания также активно занималась строительством нежилых объектов. Среди них выделяют ТЦ «Галант», Поликлинику БГМУ по ул. Цюрупы и другие.