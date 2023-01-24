Cуд перенес рассмотрение дела о признании крупного застройщика из Башкирии банкротом

Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых объектов. Наряду с ЖК «Цветы Башкирии», компания также занималась строительством ЖК «8 марта», «Планета», «Панорама», «Купеческий» и других. В девяностые и нулевые года компания также активно занималась строительством нежилых объектов. Среди них выделяют ТЦ «Галант», Поликлинику БГМУ по ул. Цюрупы и другие.