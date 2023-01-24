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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Чиновник назвал предварительную причину ЧП с подростком, попавшим под поезд в Уфе

Сегодня, 10:18
Фото: 1MI

Подросток, попавший под поезд в Башкирии, шел в наушниках - власти

Юлай Ильясов назвал вероятную причину инцидента, в результате которого подросток оказался в реанимации

Подросток, попавший под колеса поезда, мог не услышать приближение железнодорожного состава из-за того, что был в наушниках. Об этом сообщил глава района Юлай Ильясов. 

Сообщается, что на данный момент 15-летний мальчик находится в реанимации, а его состояние медики оценивают как крайне тяжелое. 

Напомним, инцидент произошел днем ранее в Куюргазинском районе республики. Подросток оказался под поездом «Оренбург-Уфа». Медики диагностировали у пострадавшего перелом свода черепа.  

#Азамат Нухов#Общество
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