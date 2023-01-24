Чиновник назвал предварительную причину ЧП с подростком, попавшим под поезд в Уфе

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Подросток, попавший под колеса поезда, мог не услышать приближение железнодорожного состава из-за того, что был в наушниках. Об этом сообщил глава района Юлай Ильясов.
Сообщается, что на данный момент 15-летний мальчик находится в реанимации, а его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.
Напомним, инцидент произошел днем ранее в Куюргазинском районе республики. Подросток оказался под поездом «Оренбург-Уфа». Медики диагностировали у пострадавшего перелом свода черепа.