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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Более тысячи человек эвакуировали из ТЦ «Башкирия» в Уфе после сообщения о задымлении

Сегодня, 12:59
Фото: 1MI
Возгорание началось в техническом помещении ресторана

Свыше тысячи посетителей и сотрудников Лайфстайл центра «Башкирия» эвакуировались самостоятельно после срабататывания в центре датчиков задымления. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что причиной, по которой сработал тревожный сигнал, стало задымление из-за мусора, горевшего в техническом помещении ресторана «Пастернак», расположенного в лайфстайл центре.

Примечательно, что пожар был потушен до прибытия пожарников — с огнем самостоятельно справились сотрудники ресторана.  Со слов администрации ресторана произошло горение мусора в урне на площади 0.5 кв.метров.

 

#Азамат Нухов
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