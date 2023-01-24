Более тысячи человек эвакуировали из ТЦ «Башкирия» в Уфе после сообщения о задымлении

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Свыше тысячи посетителей и сотрудников Лайфстайл центра «Башкирия» эвакуировались самостоятельно после срабататывания в центре датчиков задымления. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что причиной, по которой сработал тревожный сигнал, стало задымление из-за мусора, горевшего в техническом помещении ресторана «Пастернак», расположенного в лайфстайл центре.
Примечательно, что пожар был потушен до прибытия пожарников — с огнем самостоятельно справились сотрудники ресторана. Со слов администрации ресторана произошло горение мусора в урне на площади 0.5 кв.метров.