«1хСтавка» уходит с букмекерского рынка

Основатели 1xBet Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин еще в 2020 году были объявлены в розыск как фигуранты уголовного дела в Брянской области. По данным следствия, в результате незаконной игорной деятельности за пять лет они собрали доход в сумме более 63 миллиардов рублей. Эта цифра сопоставима с бюджетом всей Брянской области.