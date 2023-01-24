«1хСтавка» уходит с букмекерского рынка

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Похоже, компания не сумела скрыть свои связи с нелегальной в России конторой 1xBet, сообщает versia.ru.
В январе в стране участились сообщения клиентов компании о том, что счета компании «1хСтавка» стало невозможно пополнить. В телеграм-канале букмекера заверяли в скором решении проблемы. Представитель компании также пообещал игрокам бонусы за их терпение и понимание.
Но вскоре выяснилось: «1хСтавка» отключена от системы, подключение к которой в России по закону обязательно для каждого букмекера. Таким образом, «1хСтавка» выпадает из российского правового поля и, очевидно, не сможет продолжать деятельность на территории РФ. Расследование, которое опубликовали в издании «Версия», провёл журналист Николай Ольхин.
«1хСтавка» не впервые попадает в скандальные истории. Чаще всего такое происходило из-за связей с компанией 1xBet, не имеющей лицензии на букмекерскую деятельность в России. Тем не менее ставки в 1xBet продолжают приниматься, а «1хСтавка» считается «легальным зеркалом» данного подпольного букмекера, хотя и отрицает связь с ним.
Несколько лет назад ФАС выдала ФК «Локомотив» предписание за логотип 1xBet, размещенный на форме игроков по указанию спонсора – «1хСтавки».
Затем 1xBet попала в центр скандала в 2020 году, когда основатель компании Роман Семиохин пожертвовал кипрской больнице миллион евро на борьбу с COVID-19. Россиян возмутило, что брянский миллиардер не учел нужды отечественного здравоохранения.
Летом 2022 года стало известно, что 1xBet пожертвовала миллион евро «на гуманитарную помощь Украине»: в условиях СВО подобное деяние вызвало возмущение многих.
Также, по отзывам в интернете, у игроков 1xBet нередко возникают проблемы с выводом выигранных денег. Компания оповестила пользователей о необходимости прохождения процедуры верификации, которая требует предоставления внушительного списка документов, включая бумажные. При этом срок верификации может оказаться разным для разных пользователей.
Основатели 1xBet Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин еще в 2020 году были объявлены в розыск как фигуранты уголовного дела в Брянской области. По данным следствия, в результате незаконной игорной деятельности за пять лет они собрали доход в сумме более 63 миллиардов рублей. Эта цифра сопоставима с бюджетом всей Брянской области.