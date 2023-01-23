mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Житель Башкирии получил термический ожег после попытки разжечь печь бензином

Сегодня, 16:32
Фото: Антон Засимов / 1MI
Мужчине оказали медицинскую помощь

В Башкирии мужчина получил  термический ожог пламенем обоих кистей рук и левой голени при попытке при попытке растопить печи в бане с помощью бензина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня в деревне Ишлы Аургазинского района.

В настоящий момент состояние мужчины оценивают как удовлетворительное. После осмотра и оказания медицинской помощи мужчина направлен в ожоговое отделение ГБУЗ РБ ГКБ № 1 г. Стерлитамак.


#Азамат Нухов#Происшествия
Подпишитесь
«В школах и больницах кормят отвратно»: в Башкирии ответили на правду детей-шпионов
Сегодня, 08:30
«Извиняться не буду»: мэр Агидели пояснил, почему посоветовал критикам «заткнуться»
Сегодня, 05:54
В Уфе снесут четыре аварийных деревянных дома по улице Октябрьской революции
Сегодня, 08:27
В Башкирии из бюджета оплатят коммуналку за чиновников на 3,6 млн рублей
Сегодня, 12:49
Советник главы Башкирии из зоны СВО сделал важное заявление
Сегодня, 12:25
Глава Башкирии подписал указ о допвыплате добровольцам 200 тысяч рублей раз в полгода
Сегодня, 12:23