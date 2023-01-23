Житель Башкирии получил термический ожег после попытки разжечь печь бензином

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В Башкирии мужчина получил термический ожог пламенем обоих кистей рук и левой голени при попытке при попытке растопить печи в бане с помощью бензина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что инцидент произошел сегодня в деревне Ишлы Аургазинского района.
В настоящий момент состояние мужчины оценивают как удовлетворительное. После осмотра и оказания медицинской помощи мужчина направлен в ожоговое отделение ГБУЗ РБ ГКБ № 1 г. Стерлитамак.