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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Замначальниика угрозыска задержали в Уфе, когда тот пьяным гнался за местным жителем

Сегодня, 17:06
Фото: 1MI
Мужчину задержали, когда тот пересек территорию Университета МВД в Уфе

В Университете МВД в Уфе задержали местного жителя, убегавшего замначальника угрозыска. Позднее там же задержали и самого замначальника, который, по словам очевидцев, был «пьян и в неадекватном состоянии». Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

Сообщается, что 20 января молодой человек в попытке скрыться от преследователей проник на территорию университета, где его задержали. Вслед за молодым человеком в университет ворвались преследовавшие его замначальника уголовного розыска  Ирза Гусейнов вместе с оперативником. Один из них  попытался ударить парня, его сразу оттащили и тоже задержали. Отмечается, что на момент, когда молодой человек забежал на территорию университета, на его теле уже были следы побоев.

По информации телеграм-канала, Ирза Гусейнов был в состоянии сильного алкогольного опьянения, а также оказывал активное сопротивление при задержании. В частности упоминается драка с местным полковником из университета. Позднее в объяснительной он заявил, что полковника не бил, а просто поскользнулся и случайно ударил его ногой.

Причины подобных действий со стороны Гусейнова неизвестны, однако молодой человек рассказал об издевательствах со стороны преследовавших замначальника и оперативнике.  

#Азамат Нухов#Происшествия
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