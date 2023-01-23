Замначальниика угрозыска задержали в Уфе, когда тот пьяным гнался за местным жителем

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
В Университете МВД в Уфе задержали местного жителя, убегавшего замначальника угрозыска. Позднее там же задержали и самого замначальника, который, по словам очевидцев, был «пьян и в неадекватном состоянии». Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.
Сообщается, что 20 января молодой человек в попытке скрыться от преследователей проник на территорию университета, где его задержали. Вслед за молодым человеком в университет ворвались преследовавшие его замначальника уголовного розыска Ирза Гусейнов вместе с оперативником. Один из них попытался ударить парня, его сразу оттащили и тоже задержали. Отмечается, что на момент, когда молодой человек забежал на территорию университета, на его теле уже были следы побоев.
По информации телеграм-канала, Ирза Гусейнов был в состоянии сильного алкогольного опьянения, а также оказывал активное сопротивление при задержании. В частности упоминается драка с местным полковником из университета. Позднее в объяснительной он заявил, что полковника не бил, а просто поскользнулся и случайно ударил его ногой.
Причины подобных действий со стороны Гусейнова неизвестны, однако молодой человек рассказал об издевательствах со стороны преследовавших замначальника и оперативнике.