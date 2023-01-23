Замначальниика угрозыска задержали в Уфе, когда тот пьяным гнался за местным жителем

Сообщается, что 20 января молодой человек в попытке скрыться от преследователей проник на территорию университета, где его задержали. Вслед за молодым человеком в университет ворвались преследовавшие его замначальника уголовного розыска Ирза Гусейнов вместе с оперативником. Один из них попытался ударить парня, его сразу оттащили и тоже задержали. Отмечается, что на момент, когда молодой человек забежал на территорию университета, на его теле уже были следы побоев.