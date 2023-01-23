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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

За незаконную добычу в Башкирии компания получила штраф 2,2 млн и лишилась золота

Сегодня, 04:25
Фото: 1MI
У ООО «Гасадд» суд конфисковал добытый металл, оборудование и спецтехнику.

Прокуратура Башкирии поручила Учалинской межрайонной прокуратуре провести проверку, по результатам которой были выявлены нарушения законодательства о недрах. Надзорное ведомство установило, что общество с ограниченной ответственностью «Гасадд» без лицензии добывало золото в Башкирии, что автоматически превращало деятельность компании в незаконную.

Прокуратура постановила привлечь ООО к административной ответственности по статье незаконная добыча драгоценных металлов, за что получила не только штраф размером более 2 миллионов рублей, но и лишилась драгоценных металлов, которые добыла в обход закона, лишил суд ООО также оборудования и специализированной техники.

Однако в пресс-службе прокуратуры Башкирии уточнили и тот момент, что постановление суда еще не вступило в законную силу, а значит оно может быть обжаловано.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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