За незаконную добычу в Башкирии компания получила штраф 2,2 млн и лишилась золота

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Прокуратура Башкирии поручила Учалинской межрайонной прокуратуре провести проверку, по результатам которой были выявлены нарушения законодательства о недрах. Надзорное ведомство установило, что общество с ограниченной ответственностью «Гасадд» без лицензии добывало золото в Башкирии, что автоматически превращало деятельность компании в незаконную.
Прокуратура постановила привлечь ООО к административной ответственности по статье незаконная добыча драгоценных металлов, за что получила не только штраф размером более 2 миллионов рублей, но и лишилась драгоценных металлов, которые добыла в обход закона, лишил суд ООО также оборудования и специализированной техники.
Однако в пресс-службе прокуратуры Башкирии уточнили и тот момент, что постановление суда еще не вступило в законную силу, а значит оно может быть обжаловано.