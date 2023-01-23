За незаконную добычу в Башкирии компания получила штраф 2,2 млн и лишилась золота

Прокуратура постановила привлечь ООО к административной ответственности по статье незаконная добыча драгоценных металлов, за что получила не только штраф размером более 2 миллионов рублей, но и лишилась драгоценных металлов, которые добыла в обход закона, лишил суд ООО также оборудования и специализированной техники.