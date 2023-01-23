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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Власти Башкирии сообщили о прямых рейсах Уфа-Минск

Сегодня, 11:39
Перелеты будут осуществлять две авиакомпании Red wings и «Азимут»

Сегодня, 23 января, в ходе оперативного совещания в ЦУРе власти напомнили об авиасообщении между Уфой и Минском. Предполагается, что налажено оно будет с весны этого года.

Радий Хабиров в свою очередь отметил, что в неделю необходимо организовать два перелета, в противном случае, по его мнению «не побежит эта история».

— Это поручение минобру и поручение минкультуре и минтуризму. Вы начинайте с весны готовить, во-первых, туроператоров, во-вторых, давайте школьников начнем возить туда [в Белорусь], — отметил Радий Хабиров.

 

#Элина Сайфранова
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