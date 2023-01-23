Власти Башкирии сообщили о прямых рейсах Уфа-Минск

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Сегодня, 23 января, в ходе оперативного совещания в ЦУРе власти напомнили об авиасообщении между Уфой и Минском. Предполагается, что налажено оно будет с весны этого года.
Радий Хабиров в свою очередь отметил, что в неделю необходимо организовать два перелета, в противном случае, по его мнению «не побежит эта история».
— Это поручение минобру и поручение минкультуре и минтуризму. Вы начинайте с весны готовить, во-первых, туроператоров, во-вторых, давайте школьников начнем возить туда [в Белорусь], — отметил Радий Хабиров.