В Уфе задержали мужчину, который накануне напал на 10-летнюю школьницу в подъезде

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Стало известно о задержании мужчины, который 20 января в подъезде дома по улице Рыльского напал на 10-летнюю школьницу. Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина был задержан в микрорайоне Максимовка Калининского района Уфы. В содеянном он сознался и на данный момент находится под стражей.
Сотрудники полиции также предполагают, что данное преступление для мужчины не было единичным. Подтверждают данную версию и в СК Башкирии. Так, по данным следователей, за полчаса до этого мужчина совершил аналогичное нападение на двух 12-летних девочек, его целью было получение мобильных телефонов. Одна из девочек телефон передала, однако злоумышленник его выронил, когда за детей вступился прохожий.
Известно, что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьям УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия и покушение на его совершение).
Напомним, что нападение на школьницу произошло 20 января, когда та заходила в подъезд жилого года. Так, на видеозаписи с камер видно, как девочка боролась с мужчиной. По счастливой случайности, в подъезде в этот момент находились мужчина и женщина, они услышали звуки борьбы и помешали преступнику. По предварительным данным, злоумышленник таким образом также пытался отобрать у ребенка телефон.
Сообщается, что телесных повреждений девочка не получила, однако сильно испугалась.