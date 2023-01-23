В Уфе задержали мужчину, который накануне напал на 10-летнюю школьницу в подъезде

Сотрудники полиции также предполагают, что данное преступление для мужчины не было единичным. Подтверждают данную версию и в СК Башкирии. Так, по данным следователей, за полчаса до этого мужчина совершил аналогичное нападение на двух 12-летних девочек, его целью было получение мобильных телефонов. Одна из девочек телефон передала, однако злоумышленник его выронил, когда за детей вступился прохожий.