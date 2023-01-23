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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Уфе снесут четыре аварийных деревянных дома по улице Октябрьской революции

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI
Соответствующее постановление опубликовано на сайте управления земельных и имущественных отношений города.

Стало известно о расселении четырех домов по исторической улице Октябрьской революции в Уфе, а именно домов под номерами 10/2, 41 и 52, по адресу улица октябрьской революции, 52 размещены два жилых дома. И участки и дома власти изымут, после чего аварийные деревянные постройки будут снесены. Жителей же перечисленных домов власти должны будут переселить в благоустроенное жилье по договору социального найма.

Напомним, в конце 2022 года 9 домов по улице Октябрьской революции получили статус памятников истории и культуры регионального значения. 9 зданий были внесены в единый государственный реестр ОКН наследия народов Российской федерации. Говорил о будущем улицы и глава республики Радий Хабиров, так на прошедшей в октябре 2022 года руководитель заявил, что улица превратится в полупешеходную за счет сужения проезжей части до двух полос. Расширенные же тротуары улицы будут вести к проспекту Салавата Юлаева, а следом на набережную реки Уфы.

Радий Хабиров прокомментировал благоустройство улицы Октябрьской революции в Уфе
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#Ирина Деревянчук#Город
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