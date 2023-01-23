В Уфе снесут четыре аварийных деревянных дома по улице Октябрьской революции

Напомним, в конце 2022 года 9 домов по улице Октябрьской революции получили статус памятников истории и культуры регионального значения. 9 зданий были внесены в единый государственный реестр ОКН наследия народов Российской федерации. Говорил о будущем улицы и глава республики Радий Хабиров, так на прошедшей в октябре 2022 года руководитель заявил, что улица превратится в полупешеходную за счет сужения проезжей части до двух полос. Расширенные же тротуары улицы будут вести к проспекту Салавата Юлаева, а следом на набережную реки Уфы.