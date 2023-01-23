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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В Уфе больше года не расселяют дом, изношенный более чем на 80%

Сегодня, 11:52
Фото: 1MI
В отношении муниципальных властей возбуждено уголовное дело

В Уфе в отношении органов местного самоуправления возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, жилой многоквартирный дом по улице Лермонтова признали аварийным больше года назад — осенью 2021 года. Дом изношен более чем на 80%. Несмотря на это жильцов дома до сих пор не расселили, тем самым нарушив их права и законные интересы, а также подвергнув угрозе их жизни и здоровье.

В настоящий момент сотрудники ведомства работают над установлением причин длительного бездействия со стороны муниципалитета.

— В ходе расследования действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работы по своевременному расселению аварийных домов, будет дана правовая оценка, — сообщают в пресс-службе следственного управления.

Напомним, ранее в Уфе произошел пожар, жертвами которого стали четыре человека. Возгорание произошло в жилом бараке по улице Сазонова. Среди вероятных причин произошедшего выделяют неисправность электросети — систему электроснабжения в доме, построенном почти 70 лет назад, планировалось отремонтировать лишь в 2028 году.

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#Азамат Нухов#Город
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