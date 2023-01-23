В Уфе больше года не расселяют дом, изношенный более чем на 80%

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В Уфе в отношении органов местного самоуправления возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
По версии следствия, жилой многоквартирный дом по улице Лермонтова признали аварийным больше года назад — осенью 2021 года. Дом изношен более чем на 80%. Несмотря на это жильцов дома до сих пор не расселили, тем самым нарушив их права и законные интересы, а также подвергнув угрозе их жизни и здоровье.
В настоящий момент сотрудники ведомства работают над установлением причин длительного бездействия со стороны муниципалитета.
— В ходе расследования действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работы по своевременному расселению аварийных домов, будет дана правовая оценка, — сообщают в пресс-службе следственного управления.
Напомним, ранее в Уфе произошел пожар, жертвами которого стали четыре человека. Возгорание произошло в жилом бараке по улице Сазонова. Среди вероятных причин произошедшего выделяют неисправность электросети — систему электроснабжения в доме, построенном почти 70 лет назад, планировалось отремонтировать лишь в 2028 году.