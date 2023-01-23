В Уфе больше года не расселяют дом, изношенный более чем на 80%

По версии следствия, жилой многоквартирный дом по улице Лермонтова признали аварийным больше года назад — осенью 2021 года. Дом изношен более чем на 80%. Несмотря на это жильцов дома до сих пор не расселили, тем самым нарушив их права и законные интересы, а также подвергнув угрозе их жизни и здоровье.