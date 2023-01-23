«В школах и больницах кормят отвратно»: в Башкирии ответили на правду детей-шпионов

Нужно отметить, что на самом деле на этом конкурсе республика заняла первое место только в одной из трех номинаций. Так, столовая лицей № 161 была признана одной из «Лучших столовых городской школы» (в каждой номинации — три призовых места и по два победителя на каждое из них). Кроме того, первая школа Иглино заняла третье место в номинации «Лучшая столовая сельской школы». А повар уфимской школы № 87 Татьяна Екимова получила звание лучшего повара школьной столовой (еще одним лучшим поваром стал Сергей Газизов из Москвы). Лучшими же в городах-миллионниках признали столовые школ Москвы и Нижнего Новгорода.