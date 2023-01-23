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Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

«В школах и больницах кормят отвратно»: в Башкирии ответили на правду детей-шпионов

Сегодня, 08:30
Фото: mkset.ru
Большинство из комментаторов считают, что кормят в школах плохо.

На прошлой неделе Mkset опубликовал результаты независимого расследования по проблеме питания в школах. Для этого нам пришлось «завербовать» учеников этих образовательных учреждений.

«Дети-шпионы» передавали нам секретную информацию — отзывы о завтраках, обедах и их фотографии. Да-да, эти данные — большой-большой секрет. В некоторых школах, как мы выяснили, даже запрещено брать смартфоны в столовую. Администрация видимо просто не хочет «выносить сор из избы».

Попутно мы выяснили, что, например, в Казани и особенно в Москве школьное питание намного интереснее, разнообразнее, в него входит и больше блюд. Речь идет именно о бесплатном питании (в Москве его финансируют из городского бюджета). На этом фоне в победные реляции властей о том, что Башкирии удалось «переломить ситуацию» со школьном питании как-то не очень верится.

Большинство наших читателей не верят, что школьная еда может быть вкусной. Они отмечают, что блюда каждый день холодные и невкусные, поэтому дети едят хлеб и пьют чай и в результате остаются голодными.

«Мои тоже не едят школьные обеды, в садике ели. Называют школьную еду блевотиной. В Стерлитамаке и в школах и в больницах кормят отвратно…», — пожаловалась Динара С.

Гузель П. рассказала, что ее ребенка тошнит от одного взгляда на школьную еду. Еще один комментатор добавил, что в первую неделю после зимних каникул детям не давали ничего мясного, а только каши, до каникул же им перепадала «хоть котлетка раз в неделю».

Присланное нам читателями фото из 158-й гимназии. Горсточка каши, зато тарелка красивая
Фото: соцсети

Многие советуют заглядывать не в детские тарелки, а в баки с отходами — они полные, потому что еда невкусная, холодная, несолёная.

«Сухую гречку дома поставьте на стол, сомневаюсь, что будут есть и улыбаться», — отмечает один из комментаторов.

Еще один житель Башкирии видит проблему в том, что питание в большинстве школ привозное. Аутсорсинг, считает он, который пришел на смену школьным кухням, не принес ничего хорошего.

Только два человека высказались в поддержку поставщиков школьного питания. Один комментатор отметил, что по статистике большинство школьников и их родителей довольны едой. Ему возразили, что «многие дети не видят нормальной еды дома, вот их и устраивает школьная».

«Я сама лично пробовала школьную, блевать хочется от такой еды», — высказалась жительница республики.

Другие пользователи посоветовали ему не верить статистике, а заглянуть в баки с отходами.

Еще одна женщина написала, что работает в начальной школе и видит, что некоторые дети еду даже не пробуют, другие же «едят и своё и за отказавшихся, по несколько порций».

«Питание нормальное, нет, конечно, разнообразия большого, но запеканки, омлеты каждую неделю, рожки с сыром едят большинство, каши — половина класса. Моё мнение, что многие дети просто не приучены к таким блюдам, зато приносят на завтрак себе батончики и шоколадки. Вот и делайте выводы», — поделилась она своими наблюдениями.

Один из пользователей вдруг вспомнил, что в его время в школе вообще не кормили, и «все прекрасно выучились и людьми стали». С ним не все согласились.

«А вы вспомните, в период мезозоя люди вообще на костре мамонта готовили. И школ никаких не было. Почему все в стране гордятся, живут только прошлым и не хотят идти вперед? Совершенно очевидно, что надо улучшать качество блюд. Но нет — так было в 60-х, пусть будет так и сейчас», — прокомментировал Рустем В.

«Полностью согласен, чего раскудахтались, в такое сложное время для страны, когда кругом враги, о каких-то детях и еде в школах жалуются. В 41-44 годах дети на оборону работали снаряды и патроны помогали делать взрослым, а вы изнежились, либералы, западные ценности вам подавай, еду хорошую, меню из 10 блюд, как в Европе и США. Это наши враги, у нас свой путь свои духовные скрепы», — иронизирует пользователь Алекс.

Жительница Уфы заметили, что бюджет города мог бы взять на себя частичное финансирование детских обедов и завтраков «за счёт сокращения банкетов для лиц особо приближенных». А другой пользователь добавил, что «дети же не делегация из Беларуси, и г… поедят».

Кстати, ранее сообщалось, что в 2022 году «команды школьных поваров республики заняли призовые места на Всероссийском конкурсе "Лучшая школьная столовая — 2022"», а опыт Башкирии «был рекомендован для тиражирования в других регионах». Но если повара смогли продемонстрировать такое мастерство, то почему не удается этот опыт тиражировать на города и районы в самой республики?

Нужно отметить, что на самом деле на этом конкурсе республика заняла первое место только в одной из трех номинаций. Так, столовая лицей № 161 была признана одной из «Лучших столовых городской школы» (в каждой номинации — три призовых места и по два победителя на каждое из них). Кроме того, первая школа Иглино заняла третье место в номинации «Лучшая столовая сельской школы». А повар уфимской школы № 87 Татьяна Екимова получила звание лучшего повара школьной столовой (еще одним лучшим поваром стал Сергей Газизов из Москвы). Лучшими же в городах-миллионниках признали столовые школ Москвы и Нижнего Новгорода.

Стоимость бесплатного горячего питания для учеников начальных классов в Башкирии составляет 74.7 рубля. При этом, как ранее сообщал Mkset, завтраки для чиновников высшего звена обходятся в пять раз дороже. Стоимость каждого из них составляет 378,33 рубля — да и меню выглядит намного интереснее. Расходы оплачиваются из бюджета Башкирии.

#Наталья Балыкова#Общество
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