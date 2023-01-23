В Башкирии начальница отдела ОМВД брала взятки за фиктивную регистрацию мигрантов

Выявили противоправные деяния начальницы отдела, которая лишь исполняла обязанности и полноценно не занимала должность, оперативники ФСБ. МВД в свою очередь уже инициировало служебную проверку, и как сообщили в пресс-службе ведомства, если вину начальницы отдела подтвердят, то она понесет наказание. Между тем по делу о взятках женщина уже помещена под стражу, в заключении она пробудет как минимум до завершения расследования.