В Башкирии начальница отдела ОМВД брала взятки за фиктивную регистрацию мигрантов

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:39
Полиция выявила в своих рядах коллегу, которая занимая руководящую должность врио начальника отдела по вопросам миграции Кармаскалинского района республики, за 110 тысяч рублей предоставляла мигрантам фиктивную регистрацию. Известно, что за два года, с 2018 по 2020 год женщина получила 39 взяток в размере 110 тысяч рублей. За данную сумму мигранта фиктивно регистрировали в жилых помещениях района.
Выявили противоправные деяния начальницы отдела, которая лишь исполняла обязанности и полноценно не занимала должность, оперативники ФСБ. МВД в свою очередь уже инициировало служебную проверку, и как сообщили в пресс-службе ведомства, если вину начальницы отдела подтвердят, то она понесет наказание. Между тем по делу о взятках женщина уже помещена под стражу, в заключении она пробудет как минимум до завершения расследования.
Что же касается хода следствия, о котором рассказали в пресс-службе следственного комитета по Башкирии, уже проведены обыски и на рабочем месте и дома у обвиняемой, где следователями изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, также проверяют правоохранители и возможную причастность коллеги к аналогичным деяниям.