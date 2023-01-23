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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

В Башкирии начальница отдела ОМВД брала взятки за фиктивную регистрацию мигрантов

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI
Женщина исполняя обязанности начальника отдела миграции «продавала» регистрацию за 110 тысяч рублей.

Полиция выявила в своих рядах коллегу, которая занимая руководящую должность врио начальника отдела по вопросам миграции Кармаскалинского района республики, за 110 тысяч рублей предоставляла мигрантам фиктивную регистрацию. Известно, что за два года, с 2018 по 2020 год женщина получила 39 взяток в размере 110 тысяч рублей. За данную сумму мигранта фиктивно регистрировали в жилых помещениях района.

Выявили противоправные деяния начальницы отдела, которая лишь исполняла обязанности и полноценно не занимала должность, оперативники ФСБ. МВД в свою очередь уже инициировало служебную проверку, и как сообщили в пресс-службе ведомства, если вину начальницы отдела подтвердят, то она понесет наказание. Между тем по делу о взятках женщина уже помещена под стражу, в заключении она пробудет как минимум до завершения расследования.

Что же касается хода следствия, о котором рассказали в пресс-службе следственного комитета по Башкирии, уже проведены обыски и на рабочем месте и дома у обвиняемой, где следователями изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, также проверяют правоохранители и возможную причастность коллеги к аналогичным деяниям.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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