В Башкирии мужчина «заработал» миллион на подготовке тел умерших и пойдет под суд

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о утверждении обвинительного заключения по делу о присвоении и растрате против уже бывшего заведующего территориальным отделение Бюро судмедэкспертизе в Нефтекамске. Мужчина обвиняется в том, что дал своим подчиненным указание принимать оплату за услуги по подготовке умерших граждан к погребению не оформляя необходимых документов. Так за год мимо кассы прошел почти 1 миллион рублей, а точнее 950 тысяч рублей, что составляет крупный размер растраты.