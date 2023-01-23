В Башкирии мужчина «заработал» миллион на подготовке тел умерших и пойдет под суд

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о утверждении обвинительного заключения по делу о присвоении и растрате против уже бывшего заведующего территориальным отделение Бюро судмедэкспертизе в Нефтекамске. Мужчина обвиняется в том, что дал своим подчиненным указание принимать оплату за услуги по подготовке умерших граждан к погребению не оформляя необходимых документов. Так за год мимо кассы прошел почти 1 миллион рублей, а точнее 950 тысяч рублей, что составляет крупный размер растраты.
Уголовное дело было возбуждено после того, как надзорное ведомство провело проверку. Сам бывший заведующий Бюро судмедэкспертизы вины своей во вменяемом ему деянии не признает, однако дело в ближайшее время рассмотрит Нефтекамский городской суд.
Напомним, не так давно Mkset подготовил материал о том что по рассказам жителей происходит в морге города Нефтекамск. Большинство жалоб были опубликованы на странице главы Башкирии Радия Хабирова, где главу просили разобраться в «безобразии», которое по мнению жителей творится в городском морге. Лейтмотивом жалоб жителей стала информация о том, что данные родственников умерших граждан передают сотрудникам ритуальных компаний, которые буквально атакуют убитых горем людей, навязывая им свои, подчас неуместно дорогие услуги.