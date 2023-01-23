В Башкирии из бюджета оплатят коммуналку за чиновников на 3,6 млн рублей

Общая площадь всех пяти квартир — 3946,6 кв. м. Тариф за содержание составляет 42,5 рубля за один «квадрат». Также предусмотрено, что проживающие будут потреблять 42,3 кубометра холодной воды ежемесячно и столько же — горячей. Электроэнергии они каждый месяц будут тратить почти на 4 тыс. кВтч, а также будут пользоваться отоплением (в ноябре 2022 года оно обошлось в 64 тыс. рублей, в декабре прошлого года — в 10 тыс., с января по декабрь 2023 года — обойдется в 842 тыс. Стоимость коммунальных услуг также оплатят за счет бюджета.