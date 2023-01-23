В Башкирии из бюджета оплатят коммуналку за чиновников на 3,6 млн рублей

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Республиканское Хозяйственное управление (проводит госзакупки для руководства Башкирии) подписало договор на оказание услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Аксакова, 2 в Уфе, следует из материалов портала госзакупок. Стоимость контракта составляет 3,58 млн рублей. Закупку провели у единственного поставщика, в роли которого выступило Домоуправление «Белореченский» (входит в группу компаний «Южный»).
Как следует из материалов тендера, сумма контракта — это плата за коммунальные услуги, управление многоквартирным домом и содержание общедомового имущества. Примечательно, что закупка проводится задним числом, как это любят делать в Башкирии, — согласно условиям контракта, домоуправление должно было приступить к выполнению обязанностей с 1 ноября 2022 года, а сам договор датирован 18 января 2023.
Речь идет о пяти принадлежащих или находящихся в аренде у Хозуправления квартирах, расположенных в клубном доме ЖК «Трилогия», составляющим единое целое с отелем Hilton Garden Inn Ufa Riverside. Полезная площадь первой квартиры составляет 155,5 кв. м, второй — 144,9 «квадратов». Третья квартира имеет площадь 254,8 кв. м, четвертая — 874 кв. м. Самая просторная квартира занимает 2517,4 «квадрата». Жилплощадь, вероятно, передается в пользовании высшим чиновникам республиканского правительства.
Договор предусматривает поэтапное внесение оплаты за коммунальные услуги и содержание многоквартирного дома. Первый этап — с 1 ноября прошлого года по 31 января текущего. Три месяца проживания госслужащих обойдутся бюджету в 762,9 тыс. рублей. С февраля по декабрь 2023 года из республиканской казны будут ежемесячно перечислять управляющей компании 256,7 тыс. рублей. Содержание самой маленькой квартиры обойдется налогоплательщикам в 6 158 рублей в месяц, самой большой — почти в 106 тысяч.
Общая площадь всех пяти квартир — 3946,6 кв. м. Тариф за содержание составляет 42,5 рубля за один «квадрат». Также предусмотрено, что проживающие будут потреблять 42,3 кубометра холодной воды ежемесячно и столько же — горячей. Электроэнергии они каждый месяц будут тратить почти на 4 тыс. кВтч, а также будут пользоваться отоплением (в ноябре 2022 года оно обошлось в 64 тыс. рублей, в декабре прошлого года — в 10 тыс., с января по декабрь 2023 года — обойдется в 842 тыс. Стоимость коммунальных услуг также оплатят за счет бюджета.
В обязанности управляющей компании входит устранение неисправностей в системах водопровода и канализации, отопления и горячего водоснабжения, протирание и замена электроламп в подъезде, ремонт электрики, проверка наличия тяги в дымовентканалах. Весной исполнитель обязан осматривать территорию вокруг здания и фундамента, стены и фасады, проводить консервацию системы отопления, ремонтировать отмостки. Осенью — готовить дом к отопительному сезону. Также необходимо менять разбитые стекла в окнах и дверях, заниматься дератизацией и дезинсекцией, проверять продухи, чистить кровлю и придомовую территорию от мусора и листьев.
В роскошной квартире в ЖК «Трилогия» ранее жил экс-пиарщик Радия Хабирова Ростислав Мурзагулов (с 9 декабря включен Минюстом в список иноагентов). В сентябре прошлого года жилое помещение с хорошо узнаваемыми интерьерами выставили на продажу за 15,9 млн рублей.
ЖК «Трилогия» построен в 2014 году.