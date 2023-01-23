В 2023 году Уфа может получить 40 новых троллейбусов

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
В Уфе к осени 2023 году могут появиться 40 новых троллейбусов из Беларуси. Как отметил глава Башкирии Радий Хабиров Sputnik Беларусь, основные узлы и комплектующие башкирских троллейбусов — это белорусские агрегаты.
Напомним, что делегация из Башкирии во главе Хабировым посетила Белорусь. Так, глава региона предложил заменить белорусской одеждой западные бренды, а также анонсировал создание в республике популяции зубров.