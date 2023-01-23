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Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

В 2023 году Уфа может получить 40 новых троллейбусов

Сегодня, 03:34
Фото: 1MI
Предполагается, что поставка 40 единиц транспорта состоится осенью 2023 года.

В Уфе к осени 2023 году могут появиться 40 новых троллейбусов из Беларуси. Как отметил глава Башкирии Радий Хабиров Sputnik Беларусь, основные узлы и комплектующие башкирских троллейбусов — это белорусские агрегаты.

Напомним, что делегация из Башкирии во главе Хабировым посетила Белорусь. Так, глава региона предложил заменить белорусской одеждой западные бренды, а также анонсировал создание в республике популяции зубров.

Радий Хабиров рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве с Беларусью
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#Элина Сайфранова
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