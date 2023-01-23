Уфимка разыскивает сына, которого 38 лет назад оставила в роддоме, чтобы найти жилье

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Жительница Уфа Мария Гаврюшина разыскивает сына, которого родила в уфимском роддоме № 3 в 1984 году. По ее словам отказываться от своего малыша она не планировала, а хотела на время оставить его в роддоме, чтобы уладить вопросы с жильем и бытом. Однако вернувшись за ребенком ей сообщили, что подписанная ей бумага была отказной от ребенка, а мальчика, который родился 27 декабря, уже усыновили. Сообщает об этом «Комсомольская Правда Уфа».
Женщина тогд было 18 лет, мужа у нее не было, а старшие родственники и другие более опытные люди из окружения женщины убеждали ее в том, что так «будет лучше».
Сейчас женщина планирует найти своего сына с единственной целью — попросить у него прощения. Говорит женщина и о том, что свои действия она не оправдывает, а найти и увидеть своего сына для нее было бы великим счастьем. Информация о поисках оставленного сына сейчас активно распространяется в социальных сетях, поделилась Мария Гаврюшина и своим фото в молодости, с расчетом на то, что ее сын может быть похож на нее и это облегчит поиски. Женщина опубликовала в соцсетях и номер телефона для связи с ней через мессенджер +7 908 558 10 50.