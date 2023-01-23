Уфимка разыскивает сына, которого 38 лет назад оставила в роддоме, чтобы найти жилье

Сейчас женщина планирует найти своего сына с единственной целью — попросить у него прощения. Говорит женщина и о том, что свои действия она не оправдывает, а найти и увидеть своего сына для нее было бы великим счастьем. Информация о поисках оставленного сына сейчас активно распространяется в социальных сетях, поделилась Мария Гаврюшина и своим фото в молодости, с расчетом на то, что ее сын может быть похож на нее и это облегчит поиски. Женщина опубликовала в соцсетях и номер телефона для связи с ней через мессенджер +7 908 558 10 50.