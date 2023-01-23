Toyota возобновила прямые поставки запчастей в Россию

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Напомним, весной прошлого года Toyota, сославшись на логистические проблемы, прекратил ввоз машин и деталей в Российскую Федерацию. “Общественная потребительская инициатива” и Роспотребнадзором летом подали в суд на “Тойота Мотор” из-за несоблюдения прав потребителей, пишет газета “Известия”.
Редакция получила доступ к документу, подписанному управляющим генеральным менеджером департамента поставки запасных частей и складских операций “Тойота Мотор” Андреем Щербаковым. В документе говорится, что компания принимает все возможные меры, чтобы поддержать дилерскую сеть и защитить интересы российских потребителей. Также поступила информация, что в суде представители “Тойота Мотор”показали таможенные декларации, доказывающие самостоятельный импорт деталей.
Сообщается, что некоторые детали пока поставляются в тестовом режиме, для обеспечения гарантийных ремонтов и переоснащения отозванных концерном машин. В пресс-службе “Тойота Мотор” журналистам заявили, что логистические препятствия остаются серьёзной проблемой. Что касается разрешения дилерам на параллельный импорт, этот вопрос в пресс-службе комментировать отказались.
В Минпромторге, в свою очередь, уточнили, что планов по исключению бренда из списка параллельного импорта нет.
Отмечается, что большая часть запчастей никакими санкциями не запрещена, а значит ввозить их на территорию России можно. В ОПИ намерена добиться восстановления поставок всех зарубежных компаний. Практика показывает, что это вполне решаемая задача.
Согласно данным аналитического агентства “Автостат”, на 1 июля 2022 года в России было зарегистрировано 4,1 млн легковых автомобилей Toyota, 48% от этого количества, то есть 1,9 млн – с правым рулем.
Разрешение японского автопроизводителя на параллельный импорт запчастей внушает оптимизм, так как демонстрирует желание бренда искать компромиссы.