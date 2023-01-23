Toyota возобновила прямые поставки запчастей в Россию

Сообщается, что некоторые детали пока поставляются в тестовом режиме, для обеспечения гарантийных ремонтов и переоснащения отозванных концерном машин. В пресс-службе “Тойота Мотор” журналистам заявили, что логистические препятствия остаются серьёзной проблемой. Что касается разрешения дилерам на параллельный импорт, этот вопрос в пресс-службе комментировать отказались.