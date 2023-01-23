Советник главы Башкирии из зоны СВО сделал важное заявление

Командир третьего добровольческого батальона из Башкирии имена Салавата Юлаева подполковник в отставке Артур Юмагужин записал видеообращение к жителям республики, которое было опубликовано в официальном телеграм-канале батальона. На видео ветеран боевых действий на Северном Кавказе благодарит республику и лично главу Радия Хабирова от себя лично и от бойцов за то, что батальон был обеспечен всем «начиная от амуниции и техники заканчивая современными средствами боя и разведки», но уточнил, что «техника имеет свойство ломаться», ей нужен ремонт и порой замена, однако и здесь республика помогает бойцам.