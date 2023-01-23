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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Советник главы Башкирии из зоны СВО сделал важное заявление

Сегодня, 12:25
Фото: скриншот видео из телеграм-канала батальона имени Салавата Юлаева

Командир добровольческого батальона имени Юлаева из Башкирии попросил помощи на СВО

Артур Юмагужин попросил помощи

Командир третьего добровольческого батальона из Башкирии имена Салавата Юлаева подполковник в отставке Артур Юмагужин записал видеообращение к жителям республики, которое было опубликовано в официальном телеграм-канале батальона. На видео ветеран боевых действий на Северном Кавказе благодарит республику и лично главу Радия Хабирова от себя лично и от бойцов за то, что батальон был обеспечен всем «начиная от амуниции и техники заканчивая современными средствами боя и разведки», но уточнил, что «техника имеет свойство ломаться», ей нужен ремонт и порой замена, однако и здесь республика помогает бойцам.

Видео: скриншот видео из телеграм-канала батальона имени Салавата Юлаева
— Но мы понимаем, что нельзя постоянно просить средства из бюджета, жизнь в республике не останавливается. Поэтому я обращаюсь к вам, к неравнодушным патриотам своего отечества. Еще до нашей отправки в зону СВО был создан благотворительный фонд «Салават», главной задачей которого является помощь бойцам в зоне СВО. От себя лично хочу заверить, что каждая копейка пойдет на нужды наших парней, ремонт техники, покупку снаряжения и амуниции и приблизит нашу победу — обратился к жителям Юмагужин.
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#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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