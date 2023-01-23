Смогут ли деревянные многоэтажки заменить аварийное жилье в России?

— Дорожная карта по развитию деревянного домостроения в России до 2024 года включает комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обеспечению пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов из деревянных конструкций. Сейчас идет работа по совершенствованию законодательства и технического регулирования для многоэтажного деревянного домостроения, а также реализация пилотных объектов от трех до двенадцати этажей, — сообщил председатель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое России Рифат Рузилевич Гарипов.