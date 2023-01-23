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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Смогут ли деревянные многоэтажки заменить аварийное жилье в России?

Сегодня, 12:22
Фото: 1MI
Для покупки квартир в таких домах хотят запустить льготную ипотеку

В России прорабатывают запуск пилотных проектов для применения деревянных конструкций при расселении аварийных домов. Развитию такого типа домостроения может помочь специальная льготная ипотека, в результате чего дома станут доступнее для граждан с небольшим доходом. Об этом сообщают «Известия».

Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минстрою совместно с регионами Северо-Западного федерального округа выбрать и запустить пилотные проекты для применения деревянных конструкций в программе расселения граждан из аварийного жилья. Для стимулирования также прорабатываются допмеханизмы — например, применение льготных ипотечных программ. В числе критериев отбора называют региональный фактор, местный уровень развития производственной базы деревянных конструкций, а также логистическая цепочка для обеспечения необходимыми материалами. Президент межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус в качестве более выгодных регионов называет Архангельскую, Вологодскую, Владимирскую области, Коми.

По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, господдержка отрасли в 2023 году будет не ниже прошлого года (в 2022 году она составила 17 млрд руб.), при этом нужна поддержка предприятий, расположенных на северо-западе страны, плюс меры по стимулированию внутреннего спроса на продукты деревопереработки.

И хотя российский опыт в этой области пока небольшой, массовое строительство деревянных многоэтажек эксперты называют вполне реальным механизмом решения вопроса расселения аварийного жилья и создания рынка недвижимости — в том числе, для привлечения специалистов в северные территории.

В общественном совете при Минстрое отметили, что дорожная карта по строительству пилотных объектов 3-12 этажей уже прорабатывается.

— Дорожная карта по развитию деревянного домостроения в России до 2024 года включает комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обеспечению пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов из деревянных конструкций. Сейчас идет работа по совершенствованию законодательства и технического регулирования для многоэтажного деревянного домостроения, а также реализация пилотных объектов от трех до двенадцати этажей, — сообщил председатель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое России Рифат Рузилевич Гарипов.

Первым многоэтажным домом для расселения аварийного жилья может стать проект в Архангельской области.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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