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Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Синоптики прогнозируют в Башкирии похолодание до -28 градусов

Сегодня, 13:00
Фото: 1MI
В ближайшие дни на территории республики также пройдут снегопады

На этой неделе в Башкирию вновь вернутся холода — столбики термометров опустятся до -28 градусов Цельсия. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.

Так, сегодня, 23 января, температура воздуха по республике составит -8, -13 °С днем и -15, -20°С ночью. Синоптики отмечают, что местами температура воздуха снизится до -23, -28 °С.

Во вторник, 24 января, температура воздуха ночью составит -12,-17°, при прояснении, днём -7,-12°. При прояснениях возможно похолодание до  -20, -25°С. Местами пройдет небольшой снег.

В среду, 25 Января, ночью ожидается -11,-16°, днём -5,-10°. При прояснении в ночное время также возможно снижение температуры до  -20,-25°. 
#Азамат Нухов#Погода
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