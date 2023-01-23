Синоптики прогнозируют в Башкирии похолодание до -28 градусов

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:52
На этой неделе в Башкирию вновь вернутся холода — столбики термометров опустятся до -28 градусов Цельсия. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.
Так, сегодня, 23 января, температура воздуха по республике составит -8, -13 °С днем и -15, -20°С ночью. Синоптики отмечают, что местами температура воздуха снизится до -23, -28 °С.
Во вторник, 24 января, температура воздуха ночью составит -12,-17°, при прояснении, днём -7,-12°. При прояснениях возможно похолодание до -20, -25°С. Местами пройдет небольшой снег.