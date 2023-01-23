РЭО разместит облигации на Мосбирже до конца января

Ранее гендиректор Российского экологического оператора сообщил, что до 2025 года за счет облигаций РЭО в отрасль обращения с отходами удастся привлечь порядка 90 миллиардов рублей. Рассматривают примерно полсотни проектов. В нынешнем году в планах компании выделить финансирование на воплощение 20 из них. Проекты будут реализовывать в Самарской, Магаданской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Липецкой областях, Приморье и Ханты-Мансийском автономном округе.