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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Ректор РАНХиГС Владимир Мау по состоянию здоровья покинул пост

Сегодня, 08:13
Заслуженный экономист России Владимир Мау выступил с заявлением о том, что вынужден оставить пост ректора РАНХиГС по состоянию здоровья.

Мау выразил искреннюю благодарность многотысячному коллективу академии за успешную совместную деятельность, в ходе которой решались самые разные сложные и ответственные задачи. В результате РАНХиГС стала очень мощным образовательным, исследовательским и консалтинговым центром. Ежегодно ее программы проходят не менее 200 тысяч человек, пишет mk.ru

«Президентская академия стала ключевой площадкой по подготовке управленцев как для органов публичной власти, так и для бизнеса, - отметил Мау. - Динамично развивалась и укреплялась инфраструктура. В стране на руководящих постах работают десятки тысяч наших выпускников».

Академию народного хозяйства при Правительстве РФ Мау возглавил в 2002 году. Позже он стал ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, созданной в 2010 году в результате объединения АНХ и РАГС, а также 12-ти других федеральных государственных образовательных учреждений.

Владимир Мау имеет следующие награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орден Почета, орден Александра Невского и медаль Петра Столыпина I степени.

В 1994-м Мау стал доктором экономических наук, а в 1996-м – профессором. В 1999 году успешно защитил диссертацию в Университете Гренобля и в итоге получил степень доктора философии (PhD) по специальности "прикладная экономика". 

В 2001 году Мау стал действительным государственным советником I класса. В 2019-м он занял пост зампреда Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ.

Мау написал свыше трех десятков книг, множество монографий и научных работ. Он автор свыше 800 статей, опубликованных как в отечественных, так и в международных экономических изданиях. Бывший ректор РАНХиГС – один из первых в нашей стране экономистов, представивших исследование на такие темы, как конституционная экономика, теория революции и политическая экономия реформ.

В начале лета прошлого года в отношении Мау было возбуждено уголовное дело. На протяжении нескольких месяцев он находился под домашним арестом. Признавать свою вину Мау отказался – предъявленные ему обвинения он оценил как абсурдные. Уголовное преследование было прекращено в середине октября – доказано, что он непричастен к совершению преступления. Правом на получение компенсации за неправомерное преследование экс-ректор РАНХиГС не воспользовался.

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