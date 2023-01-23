Ректор РАНХиГС Владимир Мау по состоянию здоровья покинул пост

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Мау выразил искреннюю благодарность многотысячному коллективу академии за успешную совместную деятельность, в ходе которой решались самые разные сложные и ответственные задачи. В результате РАНХиГС стала очень мощным образовательным, исследовательским и консалтинговым центром. Ежегодно ее программы проходят не менее 200 тысяч человек, пишет mk.ru
«Президентская академия стала ключевой площадкой по подготовке управленцев как для органов публичной власти, так и для бизнеса, - отметил Мау. - Динамично развивалась и укреплялась инфраструктура. В стране на руководящих постах работают десятки тысяч наших выпускников».
Академию народного хозяйства при Правительстве РФ Мау возглавил в 2002 году. Позже он стал ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, созданной в 2010 году в результате объединения АНХ и РАГС, а также 12-ти других федеральных государственных образовательных учреждений.
Владимир Мау имеет следующие награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орден Почета, орден Александра Невского и медаль Петра Столыпина I степени.
В 1994-м Мау стал доктором экономических наук, а в 1996-м – профессором. В 1999 году успешно защитил диссертацию в Университете Гренобля и в итоге получил степень доктора философии (PhD) по специальности "прикладная экономика".
В 2001 году Мау стал действительным государственным советником I класса. В 2019-м он занял пост зампреда Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ.
Мау написал свыше трех десятков книг, множество монографий и научных работ. Он автор свыше 800 статей, опубликованных как в отечественных, так и в международных экономических изданиях. Бывший ректор РАНХиГС – один из первых в нашей стране экономистов, представивших исследование на такие темы, как конституционная экономика, теория революции и политическая экономия реформ.
В начале лета прошлого года в отношении Мау было возбуждено уголовное дело. На протяжении нескольких месяцев он находился под домашним арестом. Признавать свою вину Мау отказался – предъявленные ему обвинения он оценил как абсурдные. Уголовное преследование было прекращено в середине октября – доказано, что он непричастен к совершению преступления. Правом на получение компенсации за неправомерное преследование экс-ректор РАНХиГС не воспользовался.