Ректор РАНХиГС Владимир Мау по состоянию здоровья покинул пост

В начале лета прошлого года в отношении Мау было возбуждено уголовное дело. На протяжении нескольких месяцев он находился под домашним арестом. Признавать свою вину Мау отказался – предъявленные ему обвинения он оценил как абсурдные. Уголовное преследование было прекращено в середине октября – доказано, что он непричастен к совершению преступления. Правом на получение компенсации за неправомерное преследование экс-ректор РАНХиГС не воспользовался.