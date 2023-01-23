Расселение домов, меры поддержки добровольцев и признания мэра

Ранее среди пользователей сети широко обсуждался необычный комментарий, который мэр города Агидель Фанис Гильванов оставил под постом в социальной сети. Напомним, в одной из местных групп был анонсирован сбор жестяных банок для изготовления свечей для участников СВО. Пользователей удивило, что военнослужащие используют их, а не, к примеру, фонарики. Неожиданно в комментарии пришел под постом пришел мэр города и призвал «заткнуться» всех, кто ранее критиковал сбор банок. О том, что побудило чиновника на столь экспрессивные высказывания, он сам рассказал корреспонденту Mkset.