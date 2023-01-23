Расселение домов, меры поддержки добровольцев и признания мэра

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Ранее среди пользователей сети широко обсуждался необычный комментарий, который мэр города Агидель Фанис Гильванов оставил под постом в социальной сети. Напомним, в одной из местных групп был анонсирован сбор жестяных банок для изготовления свечей для участников СВО. Пользователей удивило, что военнослужащие используют их, а не, к примеру, фонарики. Неожиданно в комментарии пришел под постом пришел мэр города и призвал «заткнуться» всех, кто ранее критиковал сбор банок. О том, что побудило чиновника на столь экспрессивные высказывания, он сам рассказал корреспонденту Mkset.
Сегодня стало известно о расселении четырех домов по исторической улице Октябрьской революции в Уфе, а именно домов под номерами 10/2, 41 и 52, по адресу улица октябрьской революции, 52 размещены два жилых дома. И участки и дома власти изымут, после чего аварийные деревянные постройки будут снесены. Жителей же перечисленных домов власти должны будут переселить в благоустроенное жилье по договору социального найма.
Республиканское Хозуправление подписало договор на оказание услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Аксакова, 2 в Уфе. В сумму контракта включили коммунальные услуги, управление многоквартирным домом и содержание общедомового имущества и обойдется в 3,58 млн рублей. Речь идет о пяти принадлежащих или находящихся в аренде у Хозуправления квартирах в клубном доме ЖК «Трилогия» с шикарным видом на реку Белую, памятник Салавату Юлаеву и уфимские закаты. Сам ЖК составляет единое целое с отелем Hilton Garden Inn Ufa Riverside.
Глава Башкирии подписал указ, согласно которому добровольцы-участники СВО будут получать еще одну меру поддержки от республики. Данная мера поддержки подразумевает под собой дополнительную выплату в размере 200 тысяч рублей — за нахождение на передовой линии на протяжении 180 дней, то есть чуть менее полугода.
Размер зарплаты преподавателей УУНиТ по итогам 2022 года превысил 83 тысячи рублей. Причем, по словам и. о. ректора вуза Вадима Захарова, в 2023 году зарплата сотрудников нового учебного заведения, созданного на базе вузов УГАТУ и БашГУ, должна превысить 93 тысячи рублей.