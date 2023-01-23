Пульмонолог: астматики могут пользоваться газовыми плитами без вреда для здоровья

Такого мнения придерживается пульмонолог Вячеслав Овечкин. В своей беседе с NEWS.ru специалист обосновал свою точку зрения. Врач прокомментировал исследование, опубликованное в издании Bloomberg. Ученые пытались выявить связь между наличием в доме газовой плиты и количеством детей с астмой. Они предположили, что побочные продукты горения могут провоцировать появление этого заболевания и ухудшать состояние тех, кто уже болеет.