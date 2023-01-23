Пульмонолог: астматики могут пользоваться газовыми плитами без вреда для здоровья

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Такого мнения придерживается пульмонолог Вячеслав Овечкин. В своей беседе с NEWS.ru специалист обосновал свою точку зрения. Врач прокомментировал исследование, опубликованное в издании Bloomberg. Ученые пытались выявить связь между наличием в доме газовой плиты и количеством детей с астмой. Они предположили, что побочные продукты горения могут провоцировать появление этого заболевания и ухудшать состояние тех, кто уже болеет.
Исследования показали, что в семьях, где пищу готовят на газе, на 42% увеличивается риск развития этого заболевания. Вероятность перехода астмы в хроническую форму при этом составляет 24%.
Овечкин выразил сомнение в точности результатов. Не исключено, что здесь произошла подмена факторов. Это связано с тем, что в России не существует диагноза «хроническая астма». Есть просто «бронхиальная астма». Периодически у пациентов случаются приступы бронхиальной астмы.
Таким образом, важно учесть такие факторы, как размер выборки исследования и его методики. Не исключено, что такие выводы могли основываться на подмене факторов.
«У меня нет такой информации, что использование газовых плит при приготовлении пищи несет риски для возникновения бронхиальной астмы», - заключил Овечкин.