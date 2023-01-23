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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Пульмонолог: астматики могут пользоваться газовыми плитами без вреда для здоровья

Сегодня, 11:50
Использование газовых плит не может быть фактором развития астмы и провоцировать приступы этого заболевания у пациентов, которым поставили данный диагноз.

Такого мнения придерживается пульмонолог Вячеслав Овечкин. В своей беседе с NEWS.ru специалист обосновал свою точку зрения. Врач прокомментировал исследование, опубликованное в издании Bloomberg. Ученые пытались выявить связь между наличием в доме газовой плиты и количеством детей с астмой. Они предположили, что побочные продукты горения могут провоцировать появление этого заболевания и ухудшать состояние тех, кто уже болеет.

Исследования показали, что в семьях, где пищу готовят на газе, на 42% увеличивается риск развития этого заболевания. Вероятность перехода астмы в хроническую форму при этом составляет 24%.

Овечкин выразил сомнение в точности результатов. Не исключено, что здесь произошла подмена факторов. Это связано с тем, что в России не существует диагноза «хроническая астма». Есть просто «бронхиальная астма». Периодически у пациентов случаются приступы бронхиальной астмы.

Таким образом, важно учесть такие факторы, как размер выборки исследования и его методики. Не исключено, что такие выводы могли основываться на подмене факторов.

«У меня нет такой информации, что использование газовых плит при приготовлении пищи несет риски для возникновения бронхиальной астмы», - заключил Овечкин.

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