Потанин: «Норникель» переориентирует инвестиционную политику на отечественный рынок

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
За 2022 год логистические цепочки, сложности в расчетах, торможение и усложнение этих процессов в совокупности привели к заметному росту оборотного капитала «Норникеля», пишет kp.ru.
«Логистические цепочки перестраиваем на более дружественные страны, в частности Марокко, другие арабские страны, Китай прежде всего. На жизнедеятельности компании, на ее выживаемости это не сказывается впрямую, но, конечно, ограничивает ее возможности, в том числе и финансовые, в том числе по освоению тех рынков традиционных, на которых она была, — удерживать их сложнее, а новые завоевывать дорого», — отметил Потанин.
Глава компании подчеркнул, что на данный момент происходит перенастройка всей инвестиционной политики. Главный акцент сейчас ставится на России, а также идет активный поиск новых возможностей и в дружественных юрисдикциях.
«Вся парадигма нашего бизнеса, который был всё-таки больше завязан на вовлеченность в международные цепочки создания продукта, технологии, сейчас переориентируется на внутреннюю историю с попыткой вовлечь в это дружественные страны и партнеров», — рассказал он.
Работа над развитием и внедрением собственных технологий является одним из ключевых условий бизнеса. То, что западные компании ушли с российского рынка, послужило мощным толчком для прокачки отечественных компетенций.
Потанин заявил, что «Норникель», как и промышленный район в целом, развивается и будет также динамично развиваться. Свою программу роста как стратегию компания не отменяет. В Норильском промышленном районе тепла производится даже с избытком. Но, Потанин пояснил, что в первую очередь нужно именно электричество. Ранее в «Норникеле» планировали заменить турбины ТЭЦ на те, что производят больше электроэнергии и меньше пара. Американские и немецкие компании, которые на тот момент являлись партнерами, отказали в этом. Сейчас выход найден — совместно с Росатомом «Норникель» обсуждает строительство в Норильске мини-АЭС.
«Эти установки за горизонтом 2030 года обеспечат большую долю производства электроэнергии по отношению к тепловой энергии», — убежден Потанин.