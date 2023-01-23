Потанин: «Норникель» переориентирует инвестиционную политику на отечественный рынок

Потанин заявил, что «Норникель», как и промышленный район в целом, развивается и будет также динамично развиваться. Свою программу роста как стратегию компания не отменяет. В Норильском промышленном районе тепла производится даже с избытком. Но, Потанин пояснил, что в первую очередь нужно именно электричество. Ранее в «Норникеле» планировали заменить турбины ТЭЦ на те, что производят больше электроэнергии и меньше пара. Американские и немецкие компании, которые на тот момент являлись партнерами, отказали в этом. Сейчас выход найден — совместно с Росатомом «Норникель» обсуждает строительство в Норильске мини-АЭС.