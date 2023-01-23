ОМК поддержала благотворительный музыкальный фестиваль в Башкортостане

— «Рок в защиту животных» — отличный проект, который помогает поддерживать братьев наших меньших. И показывает, что решать проблемы с бездомными животными можно и нужно сообща. Сотрудникам ОМК эта тема близка. У нас проходит грантовый конкурс «ОМК-партнерство», в рамках которого поддерживаем в том числе проекты по помощи животным в регионах. Наши сотрудники как волонтеры адресно помогают приютам. Это то участие, для которого не нужны законы или постановления, — отметила директор по персоналу благовещенского завода ОМК Лейсян Лукманова.