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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

ОМК поддержала благотворительный музыкальный фестиваль в Башкортостане

Сегодня, 11:49
Фото: ОМК
Объединенная металлургическая компания (ОМК) выступила партнером благотворительного фестиваля «Рок в защиту животных» в Уфе. Это ежегодное мероприятие, которое проходит в 90 городах, чтобы собрать помощь для бездомных кошек и собак.

В рамках фестиваля был открыт не только денежный сбор. Организаторы принимали корма, лекарства, ошейники, поводки и все, что может пригодится в работе приютам для животных. Концерт посетили более 300 человек. Результат сборов стал самым масштабным за пять лет, что фестиваль проходит в Уфе: удалось собрать почти 700 килограммов корма. Их распределят по шести благополучателям, в Благовещенске — это волонтерское движение «Благое дело».

Одним из участников благотворительного концерта стала группа «Четвертый вариант» из Благовещенска. Ее фронтмен Алексей Заболотский работает на благовещенском заводе ОМК.

— Наша группа не могла пропустить эту благотворительную акцию. Потому что идея фестиваля откликается каждому из нас. Через эту акцию организаторы и все участники доносят до общества проблемы бездомышей. Рад, что наш благовещенский завод тоже присоединился к акции. Это демонстрирует саму суть благотворительности — когда сильный помогает слабому, — отметил Алексей Заболотский.

— «Рок в защиту животных» — отличный проект, который помогает поддерживать братьев наших меньших. И показывает, что решать проблемы с бездомными животными можно и нужно сообща. Сотрудникам ОМК эта тема близка. У нас проходит грантовый конкурс «ОМК-партнерство», в рамках которого поддерживаем в том числе проекты по помощи животным в регионах. Наши сотрудники как волонтеры адресно помогают приютам. Это то участие, для которого не нужны законы или постановления, — отметила директор по персоналу благовещенского завода ОМК Лейсян Лукманова.

#Общество#Новости#Андрей Королев
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