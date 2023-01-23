«Извиняться не буду»: мэр Агидели пояснил почему посоветовал критикам «заткнуться»

Корреспонденту Mkset Фанис Гильванов объяснил, что оставлял тот самый комментарий не как чиновник, а как частное лицо. Мэр уверен, что будь это комментарий рядового жителя города, то остался бы он никем не замеченным. Бесспорно, резонанс слова о бегающих в женских платьях мужчина и совет «заткнуться» вызвали именно потому, что написал как раз его глава муниципалитета, однако на это у чиновника свой ответ.