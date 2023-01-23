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Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

«Извиняться не буду»: мэр Агидели пояснил почему посоветовал критикам «заткнуться»

Сегодня, 05:54
Фото: Фанис Гильванов // vk.com
Накануне мэр Агидели Фанис Гильванов оставил комментарий под постом о сборе жестяных банок для изготовления окопных свечей участникам СВО. В частности, чиновник посоветовал всем критикам данной инициативы «заткнуться». В беседе с Mkset чиновник заявил, что не жалеет о своих словах.

Уже приобретший некую популярность комментарий в одном из городских пабликов мэр города оставил накануне, 19 января. За это время его успело посмотреть и оценить множество жителей республики. Mkset решил поговорить с Фанисом Гильвановым и узнать пожалел ли чиновник об оставленном сообщении и ожидает ли негативных последствий в дальнейшем, ведь, как известно, интернет помнит все.

Корреспонденту Mkset Фанис Гильванов объяснил, что оставлял тот самый комментарий не как чиновник, а как частное лицо. Мэр уверен, что будь это комментарий рядового жителя города, то остался бы он никем не замеченным. Бесспорно, резонанс слова о бегающих в женских платьях мужчина и совет «заткнуться» вызвали именно потому, что написал как раз его глава муниципалитета, однако на это у чиновника свой ответ.

— Меня, как чиновника, надо судить по выпущенным распоряжениям, выполненным работам или принятым нормативам, которые мешали бы этим людям что-то делать. А не мои высказанные человеческие слова через призму чиновника смотреть, — считает Фанис Гильванов.

К слову, сам чиновник признал, эмоции на момент публикации комментария у него зашкаливали и подчеркнул, что не может принять тех, кто «разглагольствуют, сидя на диване, о том что правильно — что неправильно». Следовательно и извиняться Фанис Гильванов, по собственным словам, не намерен.

— Мое мировоззрение уже сложено. Принимая решение что-то сказать, я не просто так говорю. Возможно, временами есть такие моменты, когда эмоции действительно зашкаливают, как у отца многодетного, неравнодушного жителя и как у активного человека, который хотел бы помочь чем-то, как-то нашим ребятам, которые находятся там. Комментарий короткий, в нем много не скажешь, в этом комментарии выражены только мои эмоции, без расшифровки как я к этому пришел. Я выразил свое отношение к тем высказываниям, которые целенаправленно и не первый раз [публикуются]. Я не могу быть равнодушным, — Фанис Гильванов.

Госслужащий также заявляет и о своей готовности «все сложить» отправиться на специальную военную операцию, если будет там полезен. А на вопрос корреспондента может ли чиновник, в частности, мэр города позволить себе подобные высказывания, Гильванов ответил, что «нельзя отделить чиновника от человека». Помимо прочего, мэр уверен, что негативным последствий от комментария не будет. К такому выводу он пришел, ориентируясь на жителей, которые поддерживают его в социальных сетях.

Ранее Mkset уже рассказывал, как жители Башкирии отреагировали на пассаж мэра города, а также вспомнил других чиновников, которые в свое время не стеснялись в выражениях.

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