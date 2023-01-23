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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Из-за коммунальной аварии в Башкирии без отопления остались почти 3,5 тысячи человек

Сегодня, 15:26
Фото: 1MI
Утечка на теплотрассе в Белорецком районе Уфы также затронула гимназию и реабилитационный центр

В результате коммунальной аварии в Белорецком районе республики без теплоснабжения остались 14 жилых домов, а также гимназия и реабилитационный центр. Суммарно без Об этом сообщает администрация района.

Сообщается, что утром 23 января была обнаружена утечка теплоносителя на участке теплотрассы, проходящей близ МАОУ «Гимназия № 17». По информации МЧС по РБ, без отопления остались 3459 человек. 

Как уточнили в администрации, проблемы с теплоснабжением могли наблюдаться в МАОУ «Гимназия № 17», ГБУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровь, а также в жилых домах по адресам:

  • ул. Ленина, 23, 25, 27, 29, 31, 33;
  • ул. Кирова, 36, 40а, 42, 44, 46, 46/1, 46/2;
  • ул. Маркса, 46.

Как сообщили корреспонденту Mkset, в пресс-службе МЧС по РБ, в настоящий момент авария устранена.

Напомним, ранее коммунальная авария оставила без холодной воды жителей Ленинского района Уфы. Прорыв произошел на трубопроводе, питающем микрорайон Затон. Также сообщалось о возможном снижении давления у жителей Затона и отсутствии холодной воды у жителей ещё нескольких микрорайонов Уфы.

Также несколькими днями ранее без горячей воды остались жители нескольких домов в Орджоникидзовском районе Уфы. Коммунальная авария произошла вечером 20 января по улице Ульяновых.

#Азамат Нухов#Происшествия
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