Из-за коммунальной аварии в Башкирии без отопления остались почти 3,5 тысячи человек

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В результате коммунальной аварии в Белорецком районе республики без теплоснабжения остались 14 жилых домов, а также гимназия и реабилитационный центр. Суммарно без Об этом сообщает администрация района.
Сообщается, что утром 23 января была обнаружена утечка теплоносителя на участке теплотрассы, проходящей близ МАОУ «Гимназия № 17». По информации МЧС по РБ, без отопления остались 3459 человек.
Как уточнили в администрации, проблемы с теплоснабжением могли наблюдаться в МАОУ «Гимназия № 17», ГБУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровь, а также в жилых домах по адресам:
Как сообщили корреспонденту Mkset, в пресс-службе МЧС по РБ, в настоящий момент авария устранена.
Напомним, ранее коммунальная авария оставила без холодной воды жителей Ленинского района Уфы. Прорыв произошел на трубопроводе, питающем микрорайон Затон. Также сообщалось о возможном снижении давления у жителей Затона и отсутствии холодной воды у жителей ещё нескольких микрорайонов Уфы.
Также несколькими днями ранее без горячей воды остались жители нескольких домов в Орджоникидзовском районе Уфы. Коммунальная авария произошла вечером 20 января по улице Ульяновых.