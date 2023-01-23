Из-за коммунальной аварии в Башкирии без отопления остались почти 3,5 тысячи человек

Сообщается, что утром 23 января была обнаружена утечка теплоносителя на участке теплотрассы, проходящей близ МАОУ «Гимназия № 17». По информации МЧС по РБ, без отопления остались 3459 человек.



Как уточнили в администрации, проблемы с теплоснабжением могли наблюдаться в МАОУ «Гимназия № 17», ГБУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровь, а также в жилых домах по адресам: