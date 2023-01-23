Хабиров посетил похороны Героя России Алмаза Сафина и поручил увековечить его память

Также в ходе визита глава встретился и с родителями других погибших в ходе СВО военнослужащих из Альшеевского района. Глава Башкирии поблагодарил главу района и поставил его деятельность в пример главам других районов, так как Радий Хабиров увидел заинтересованность Дамира Мустафина в историях семей, увидел, что родители знают главу.