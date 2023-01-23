Глава Благовещенского района Башкирии сообщил о гибели в СВО трех земляков из ЧВК

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Глава Благовещенского района Башкирии Олег Голов опубликовал траурный пост, в котором сообщил о том, что в ходе спецоперации на Украине погибли трое уроженцев района. Причем похоронили на родной земле мужчин в декабре и январе, откуда до властей дошла информация о погибших Олег Голов не уточнил, но сделал ремарку о том, что вероятно он в посте указал не всех погибших, по причине того, что частные военные компании самостоятельно связываются с семьями погибших и не информируют власти.
Олег Голов перечислил имена троих бойцов из частных военных компаний — Фархутдинов Рустам, Мыльников Ильдар, Перегенчук Сергей — и заявил, что мужчины наравне с другими «проявляли отвагу и мужество, участвуя в СВО». Голов призвал жителей района склонить голову перед могилами погибших в СВО при посещении кладбища.
В комментариях помимо соболезнований были и благодарности главе района за то, что он написал о гибели мужчин и почтил их память.