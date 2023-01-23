Глава Благовещенского района Башкирии сообщил о гибели в СВО трех земляков из ЧВК

Глава Благовещенского района Башкирии Олег Голов опубликовал траурный пост, в котором сообщил о том, что в ходе спецоперации на Украине погибли трое уроженцев района. Причем похоронили на родной земле мужчин в декабре и январе, откуда до властей дошла информация о погибших Олег Голов не уточнил, но сделал ремарку о том, что вероятно он в посте указал не всех погибших, по причине того, что частные военные компании самостоятельно связываются с семьями погибших и не информируют власти.