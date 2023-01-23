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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Глава Благовещенского района Башкирии сообщил о гибели в СВО трех земляков из ЧВК

Сегодня, 06:30
Фото: 1MI
Олег Голов уточнил, что возможно власти знают не обо всех погибших из района, так как частные военные компании сообщают о гибели только семьям участников СВО.

Глава Благовещенского района Башкирии Олег Голов опубликовал траурный пост, в котором сообщил о том, что в ходе спецоперации на Украине погибли трое уроженцев района. Причем похоронили на родной земле мужчин в декабре и январе, откуда до властей дошла информация о погибших Олег Голов не уточнил, но сделал ремарку о том, что вероятно он в посте указал не всех погибших, по причине того, что частные военные компании самостоятельно связываются с семьями погибших и не информируют власти.

Олег Голов перечислил имена троих бойцов из частных военных компаний — Фархутдинов Рустам, Мыльников Ильдар, Перегенчук Сергей — и заявил, что мужчины наравне с другими «проявляли отвагу и мужество, участвуя в СВО». Голов призвал жителей района склонить голову перед могилами погибших в СВО при посещении кладбища.

В комментариях помимо соболезнований были и благодарности главе района за то, что он написал о гибели мужчин и почтил их память.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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