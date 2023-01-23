Глава Башкирии поручил увековечить память «безбашенного Фаниса»

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Сегодня, 23 января, на оперативном совещании в ЦУРе Радий Хабиров поручил разработать меры по увековечиванию памяти Фаниса Хусаинова. Поручение было отдано главе Татышлинского района.
— В Татышлах тоже был печальный повод. Мы похорони парня нашего Фаниса. Такой активный парень был, к сожалению, погиб. Тоже я прошу главу меры по увековечиванию памяти по Фанису подготовить, — Радий Хабиров.
Напомним, что 17 января прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Фанисом Хусаиновым. На церемонии глава Башкирии передал матери Фаниса Хусаинова орден генерала Минигали Шаймуратова.