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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Глава Башкирии поручил увековечить память «безбашенного Фаниса»

Сегодня, 11:18
Фото: t.me/ilgizsoltanmorat
Мужчина погиб в ходе специальной военной операции. Ранее его посмертно представили к ордену генерала Минигали Шаймуратова.

Сегодня, 23 января, на оперативном совещании в ЦУРе Радий Хабиров поручил разработать меры по увековечиванию памяти Фаниса Хусаинова. Поручение было отдано главе Татышлинского района.

— В Татышлах тоже был печальный повод. Мы похорони парня нашего Фаниса. Такой активный парень был, к сожалению, погиб. Тоже я прошу главу меры по увековечиванию памяти по Фанису подготовить, — Радий Хабиров.

Напомним, что 17 января прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Фанисом Хусаиновым. На церемонии глава Башкирии передал матери Фаниса Хусаинова орден генерала Минигали Шаймуратова. 

#Элина Сайфранова
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