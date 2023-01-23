Депутаты Башкирии внесут изменение по иностранным агентам в кодекс о выборах

Депутаты Башкирии намерены в ближайшее время принять законопроект об изменениях в кодекс о выборах. Как сообщает пресс-служба Госсобрания республики, изменения касаются положения об агитационных материалах, а именно использование в них высказываний граждан, включенных в реестр иноагентов. По словам председателя Константина Толкачева, «информация об этом должна быть четко указана».