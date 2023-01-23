Депутаты Башкирии внесут изменение по иностранным агентам в кодекс о выборах

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Депутаты Башкирии намерены в ближайшее время принять законопроект об изменениях в кодекс о выборах. Как сообщает пресс-служба Госсобрания республики, изменения касаются положения об агитационных материалах, а именно использование в них высказываний граждан, включенных в реестр иноагентов. По словам председателя Константина Толкачева, «информация об этом должна быть четко указана».
— Предупреждение должно занимать как минимум 15 процентов печатной площади либо, если это аудиоматериал, оно должно быть ясно различимо на слух, - Константин Толкачев.
Данное изменение, по мнению Толкачева, направлено на снижение иностранного влияния на общественно-политические процессы внутри страны.
Кроме того, в законопроекте конкретизируются положения о выделении государственными и муниципальными СМИ печатной площади для агитационных материалов во время выборов.