За полгода Россельхознадзор забраковал десятки партий импортных продуктов

Примечательно, что ситуация не спешит выправляться — зараженные продукты продолжают поступать в Россию и в новом году. Так, с начала 2023 года импортеры попытались ввезти в Россию 67 партий зараженного сырья и продуктов. Чаще всего эти поставки заражены калифорнийским трипсом, который считается прожорливее саранчи. Вирусы, сорняки и опасных насекомых обнаружил Россельхознадзор в мандаринах из Египта, Марокко и Турции, в апельсинах из ЮАР и лимонах из Аргентины.