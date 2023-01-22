За полгода Россельхознадзор забраковал десятки партий импортных продуктов

Posted 22 января 07:51
Published 22 января 07:51
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Согласно отчетам Россельхознадзора, это касается импорта из Грузии, Молдавии, Турции и др. Особенно отличились Нидерланды, которые поставили семена томата, зараженные вирусом мозаики пепино, — этот вирус в Москве был обнаружен впервые за всю историю. Молдавские фрукты тоннами поступали вместе с карантинным вредителем — восточной плодожоркой, бабочкой, пожирающей огромные объемы урожая плодовых культур. Из Турции привезли более 10 тонн персиков с восточной фруктовой мухой в придачу, а также абрикосы с восточной плодожоркой.
Примечательно, что ситуация не спешит выправляться — зараженные продукты продолжают поступать в Россию и в новом году. Так, с начала 2023 года импортеры попытались ввезти в Россию 67 партий зараженного сырья и продуктов. Чаще всего эти поставки заражены калифорнийским трипсом, который считается прожорливее саранчи. Вирусы, сорняки и опасных насекомых обнаружил Россельхознадзор в мандаринах из Египта, Марокко и Турции, в апельсинах из ЮАР и лимонах из Аргентины.
В 27 партиях продуктов — только в этом году — выявлена средиземноморская плодовая муха, поедающая все, от кофейных зерен до апельсинов, но, к счастью, не переносящая холода.
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