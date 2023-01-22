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Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

В Башкирии вновь ожидается похолодание

Сегодня, 08:51
Фото: 1MI
Ночью температура воздуха в республике упадет до -20, -25 градусов.

Несмотря на то, что сегодня температура воздуха более чем комфортная — от 5 до 10 градусов ниже нуля, ночью значительно похолодает. Столбики термометров опустятся до -17, местами до -20 и -25. В понедельник температура воздуха останется прежней.

А вот 24 января ожидается более холодная погода — днем температура воздуха опустится до -13 градусов, местами до -19.

Ранее мы писали о том, что экстремальные холода до -40 градусов полностью покинули республику. 

#Анастасия Денисенко#Город
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