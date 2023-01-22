В Башкирии вновь ожидается похолодание

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Несмотря на то, что сегодня температура воздуха более чем комфортная — от 5 до 10 градусов ниже нуля, ночью значительно похолодает. Столбики термометров опустятся до -17, местами до -20 и -25. В понедельник температура воздуха останется прежней.
А вот 24 января ожидается более холодная погода — днем температура воздуха опустится до -13 градусов, местами до -19.
Ранее мы писали о том, что экстремальные холода до -40 градусов полностью покинули республику.